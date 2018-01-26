Трамп и космос: как дурдом в Белом доме чуть не сорвал планы Илона Маска

Иногда темы разных моих передач пересекаются довольно странным образом. Последний по времени такой случай произошел в США. Местная политическая элита уже несколько месяцев водит хороводы вокруг принятия бюджета на 2018 финансовый год. По американским правилам, для его принятия в Сенате требуется согласие не только республиканцев, которых там большинство, но и части демократов.

Но демократы резко против: их не устраивает прописанная в документе миграционная политика. Республиканцы во главе с Дональдом Трампом бюджет менять не хотят, поэтому складывается патовая ситуация. В Вашингтоне все ругаются, обвиняют друг друга в отсутствии патриотизма и работе на собственные политические интересы, а бюджета-то все нет!

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А раз нет бюджета, то и денег на содержание госструктур тоже нет. Те из них, которые не отвечают за национальную безопасность или здоровье людей, вынуждены закрываться до тех пор, пока политики не договорятся. Сотрудники музеев, национальных парков, налоговых инспекций, разных министерств, ведомств и так далее уходят в вынужденные отпуска.

Белый дом

В числе прочего это касается и некоторых небоевых частей американской армии. Например, по домам отправили музыкантов военных оркестров и сотрудников армейского телевидения (есть там и такое).

Но это еще пол-беды. В отпуск ушла часть гражданского персонала 45-го авиакосмического крыла ВВС США. Эти люди, в числе прочего, отвечают за безопасность посетителей на космодроме во Флориде во время космических запусков. Без этих людей ракету никто в космос не отправит.

Как на зло, вся эта история развернулась в тот самый момент, когда в свой первый испытательный полет в космос должна была отправиться ракета Falcon Heavy. Ее уже установили на стартовом столе флоридского космодрома и проводили многочисленные предполетные испытания. Но из-за дурдома в Вашингтоне основатель компании SpaceX Илон Маск вынужден был объявить, что запуск переносится на неопределенное время.

И тут произошло небольшое (или даже большое) чудо. Практически на следующий же день американские политики договорились принять временный бюджет. Он позволил вернуться госслужащим на работу и, в числе прочего, все-таки запустить ракету.

Мне почему-то кажется, что и республиканцам, и демократам просто дико захотелось посмотреть на запуск. В конце концов, то, что обещает Маск, это почти волшебство и прямое, явное доказательство превосходства США в космосе. Более того, на запуск Falcon Heavy хотят посмотреть и почти все американцы. Если их лишить этого зрелища, то они заживо съедят своих дорогих депутатов.

Как бы то ни было, но космодром тут же заработал в обычном режиме. Инженеры SpaceX времени не стали терять. Они провели финальное наземное испытание ракеты. Это называется "статический запуск", то есть ракета не взлетела, а осталась на месте.

First static fire test of Falcon Heavy complete—one step closer to first test flight! pic.twitter.com/EZF4JOT8e4 — SpaceX (@SpaceX) 24 січня 2018 р.

Прямо на стартовом столе они запустили все 27 двигателей Falcon Heavy и проверили, как они работают. Дело в том, что одновременный запуск такого числа двигателей на трех частях одной ракеты – это не игрушки. Сделать это очень сложно. Еще одна проблема – возникающая вибрация может оторвать эти части одну от другой.

Но все прошло идеально. Двигатели запустились как положено и отработали несколько секунд в нормальном штатном режиме. Вибрация не превысила расчетных показателей. Лучшего результата и быть не могло.

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Сразу после этого Илон Маск объявил, что Falcon Heavy отправится в свой первый полет в течение одной недели. Она отправит к Марсу личный его автомобиль – Tesla Roadster. В этом запуске она будет исполнять роль полезного груза. Если все пойдет так, как было задумано – ракета взлетит, все три ее первые ступени вернутся на Землю, а вторая отправит к Марсу машину Илона Маска, – то это будет грандиозной победой человеческой цивилизации.

Думаю, отмечать это событие будут люди на всей планете. Я-то уж точно отмечу!

Германия на грани

Невероятно важный политический сюжет поднимается сейчас в Германии. Он пока не очень заметен, но способен принести немало проблем как самой этой стране, так и всей Европе, включая даже Украину.

Осенью там прошли выборы в парламент, на которых ни одна из партий не смогла получить полного большинства. Соответственно, начались коалиционные консультации. Возглавила их Ангела Меркель, так как ее правоцентристский блок ХДС/ХСС получил больше всех голосов.

Ангела Меркель

Первый вариант коалиции – с либералами и зелеными – не вышел. Слишком разные у них были взгляды на политику и экономику. Второй вариант – создание так называемой большой коалиции с социал-демократами – идет очень туго. Далеко не все левоцентристы готовы, как и в прошлом правительстве, работать с Меркель.

Тем не менее, руководство социал-демократической партии на съезде в Бонне уломало большинство делегатов поддержать вступление этой партии в кабинет министров Меркель.

Однако большинство простых членов партии, а также ее беспартийных сторонников и слышать об этом не желают. Они запустили в интернете кампанию против большой коалиции (если я правильно произношу, по-немецки это будет "Гроссе Коалиционе") или GroKo для краткости. Их лозунгом стали слова "Нет ГроКо" или "Найн ГроКо".

Эти люди позвали себе на помощь из Великобритании политических консультантов, которые в свое время провели настоящий переворот в Лейбористской партии – тоже левой, как и немецкие социал-демократы. Внутри лейбористов они вырвали власть у умеренного крыла партии и передали ее левым радикалам.

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Сейчас то же самое они хотят провести и в Германии. Для этого в партию призывают вступать противников GroKo. Любой гражданин этой страны может заплатить 10 евро (это два месячных взноса) и получить право голоса в Социал-демократической партии. Народ валом повалил вступать туда. Каждый день даже мелкие партийные отделения по всей стране получают сотни новых заявок на вступление. В интернете бушует кампания против коалиции с Меркель.

И тут самое интересное: в феврале обычные социал-демократы должны своим голосованием утвердить решение съезда о вступлении в коалицию с правоцентристами. Если события будут развиваться так же, как и сейчас, то, скорее всего, этого не произойдет. В этом случае правительства в Германии так и не появится, Ангела Меркель не сможет стать канцлером, а всем немцам придется идти на новые выборы.

Ангела Меркель

Результаты такого голосования сейчас предсказать невозможно. Но одно точно: хорошими они не будут. На фоне жесткого противостояния традиционных политиков быстро набирают популярность как правые, так и левые радикалы. Если они добьются большого успеха, Меркель может даже уйти в отставку. Для Германии, Европы и Украины – это совсем не лучший вариант.

Ботоксные верблюды

В Саудовской Аравии свои проблемы. Там разразился страшный скандал на конкурсе красоты среди верблюдов (да, такие бывают, причем мероприятие посерьезнее человеческих аналогов: призовой фонд около 5 миллионов долларов).

Сразу 12 животных были дисквалифицированы, когда судьи узнали, что их владельцы пытались исправить недостатки в мордах своих подопечных с помощью ботокса.

12 верблюдов дисквалифицировали из-за ботокса

Если кому интересно, выставочным верблюдам полагается обладать большим носом и четко очерченными ушами. Вот над этими деталями, а также губами и поработали владельцы несчастных "кораблей пустыни".

Мне кажется, решение судей было суровым, но справедливым. Даже верблюдам, в конце концов, нужны правила! Кстати, я бы также дисквалифицировал президента одной страны, который тоже очевидно злоупотребляет ботоксом. Но это уже совсем другая история.