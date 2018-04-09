Трамп і Макрон скоординують дії на Радбезі ООН щодо хімічної атаки в Сирії

Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп домовилися координувати свої дії та ініціативи під час засідання Ради безпеки ООН із приводу хімічної атаки в сирійській Східній Гуті.

Про це повідомляє сайт адміністрації президента Франції.

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"Президенти вирішили координувати свої дії та ініціативи в рамках засідання Ради безпеки ООН у понеділок, 9 квітня, в Нью-Йорку, для засудження використання хімічної зброї в Східній Гуті", – йдеться у повідомленні.

Вони також обмінялись інформацією, що підтверджує використання хімічної зброї в Сирії. Наступна телефонна розмова президентів відбудеться у найближчі 48 годин.

Нагадаємо, 8 квітня у Сирії у місті Дума щонайменше 70 людей померли жахливою смертю через хімічну атаку. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. В уряді США своєю чергою наголосили, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" уряду Сирії зрештою нестиме відповідальність за ймовірні напади. До слова, начальник російського Центру з примирення ворогуючих сторін в Сирії генерал-майор Юрій Євтушенко переконує, що урядові сили в САР не використовували хімічну зброю в місті Дума.