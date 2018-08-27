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Трамп і Меркель обговорили ситуацію в Україні

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Меркель і Трамп
Меркель і Трамп / fakty.ictv.ua

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп обговорили ситуацію в Україні в ході телефонної розмови.

Про це за підсумками бесіди заявив прес-секретар Меркель Штеффен Зайберт.

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Зазначається, лідери двох країн говорили про Україну і західні Балкани, не вдаючись у подробиці. Також вони обговорили ситуацію в Сирії.

"Переговори зосереджені на сучасних міжнародних проблемах і питаннях торгівлі. Канцлер і президент поділяють стурбованість з приводу розвитку ситуації в Сирії, зокрема гуманітарної ситуації в регіоні Ідліб. Росію закликають до стримуючого впливу на сирійський режим і запобігання подальшої ескалації", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 серпня провели переговори у Берліні. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що Путін і Меркель обмінялися думками щодо ситуації в Україні та виявили співчуття через те, що існує тотальне пробуксовування процесу щодо імплементації мінських домовленостей. Як повідомив головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, Меркель запропонувала Путіну ввести на Донбас 30-40 тисяч "блакитних шоломів" (миротворців ООН). Журналіст каже, що Меркель, можливо, пропонувала створити там міжнародну адміністрацію. Однак, невідомо, чи правдива ця інформація, оскільки політики говорили за зачиненими дверима і без перекладачів. Жодних заключних заяв після зустрічі також не було.

Теги: Новини України Новини США Новини політики Дональд Трамп Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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