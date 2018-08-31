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Трамп і Путін можуть тричі зустрітись до кінця року

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Трамп і Путін можуть тричі зустрітись до кінця року
Трамп і Путін можуть тричі зустрітись до кінця року / Telemundo.com

Президенти США та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін можуть провести три зустрічі на різних міжнародних заходах до кінця 2018 року.

Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на прес-секретаря глави Кремля Дмитра Пєскова.

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За словами речника Путіна, мовиться про святкування завершення Першої світової війни у Франції, Східноазіатський саміт у Сінгапурі та зустріч лідерів G20 в Аргентині. Пєсков не виключив контактів на вищому рівні в цих країнах.

Зазначмо, що 11 листопада у Франції відзначать 100-річчя закінчення Першої світової війни, у зв'язку з чим запрошені лідери країн-учасниць конфлікту. За словами Пєскова, наразі опрацьовується візит Путіна на церемонію, пов'язану з цією історичною датою.

Окрім того, з 11 по 15 листопада у Сінгапурі пройде Східноазійський саміт, на якому очікується присутність і Трампа, і Путіна.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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