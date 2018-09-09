Трамп критично відгукнувся щодо принципів торгівлі КНР з США

Президент США Дональд Трамп розкритикував принципи торгівлі Китаю з США назвавши їх нечесними.

Про це очільник Білого дому написав у своєму Twitter.

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Американський президент звернув увагу на невідповідність мит під час продажів автомобілів.

Якщо США продає автомобіль в Китай, то мито становить 25 відсотків. Якщо Китай продає автомобіль в США, то мито – 2 відсотки. Хтось думає, що це чесно?

– заявив Трамп.

За його словами, дні, коли інші країни "грабували США", пройшли.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо про те, що США вводять 25-відсоткові мита на товари з Китаю. Дональд Трамп заявив, що таке рішення прийнято у зв'язку з незаконним, з точки зору США, присвоєнням китайськими підприємствами американської інтелектуальної власності і технологій, а також застосуванням Пекіном нечесних торгових практик.