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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Трамп: Люди помирають від Covid-19, від грипу, в ДТП, але США не можна через це "вимикати"

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      Трамп закликав американців до праці / Колаж 24 каналу

      Коронавірус поширюється, люди помирають, але американці повинні працювати – щонайменше для порятунку економіки. Адже США не створювали для того, щоб потім сидіти, склавши руки.

      Про це в ефірі FoxNews 25 березня говорив президент США Дональд Трамп.

      Зверніть увагу США – третя у світі країна за кількістю хворих на коронавірус

      За словами Трампа, це втрати – що американці вмирають від коронавірусу, але ще більше людей можна втратити, якщо країна опиниться у глибокій кризі або депресії.

      Ми повинні повернутися до роботи. Через грип помирають тисячі людей, але ми ніколи не "вимикали" через це країну. Ще більше людей ми втрачаємо в аваріях. Але ж не просимо автовиробників припинити робити машини,
      – наголосив Трамп.

      Лідер США нагадав, що країну створювали не для того, аби вона не працювала, а люди живуть не для того, щоб сидіти замкненими у домівках.

      Напередодні Трамп, до слова, запевнив, що незабаром США відкриють для бізнесу – країна не буде для цього чекати три чи чотири місяці. А закриті через поширення коронавірусу підприємства відновлять роботу до 12 квітня.

      Детальніше Трамп сподівається до 12 квітня відновити зовнішній зв'язок США зі світом

      Яка ситуація з коронавірусом у США

      • Влада США вже рекомендувала людям утримуватися від контактів між собою, працювати з дому, замовляти доставку їжі, не виходити на вулицю тощо. Хвороба поширилася вже у всіх 50 штатах. Дональд Трамп оголосив у країні надзвичайний стан.
      • За даними американського Університету Хопкінса, у США зареєстровано понад 50 тисяч випадків інфікування коронавірусом, померли більш як 600 людей.

      Скількох людей зачепив коронавірус у США та інших країнах: дивіться графік

      Вірус
      Як вберегтися від інфекції / Інфографіка 24 каналу

      У Китаї чоловік помер від хантавірусу – ще одного вірусу тваринного походження
      24 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Дональд Трамп Новини США
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