Трамп: Люди помирають від Covid-19, від грипу, в ДТП, але США не можна через це "вимикати"

Коронавірус поширюється, люди помирають, але американці повинні працювати – щонайменше для порятунку економіки. Адже США не створювали для того, щоб потім сидіти, склавши руки.

Про це в ефірі FoxNews 25 березня говорив президент США Дональд Трамп.

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За словами Трампа, це втрати – що американці вмирають від коронавірусу, але ще більше людей можна втратити, якщо країна опиниться у глибокій кризі або депресії.

Ми повинні повернутися до роботи. Через грип помирають тисячі людей, але ми ніколи не "вимикали" через це країну. Ще більше людей ми втрачаємо в аваріях. Але ж не просимо автовиробників припинити робити машини,

– наголосив Трамп.

Лідер США нагадав, що країну створювали не для того, аби вона не працювала, а люди живуть не для того, щоб сидіти замкненими у домівках.

Напередодні Трамп, до слова, запевнив, що незабаром США відкриють для бізнесу – країна не буде для цього чекати три чи чотири місяці. А закриті через поширення коронавірусу підприємства відновлять роботу до 12 квітня.

Детальніше Трамп сподівається до 12 квітня відновити зовнішній зв'язок США зі світом

Яка ситуація з коронавірусом у США

Влада США вже рекомендувала людям утримуватися від контактів між собою, працювати з дому, замовляти доставку їжі, не виходити на вулицю тощо. Хвороба поширилася вже у всіх 50 штатах. Дональд Трамп оголосив у країні надзвичайний стан.

За даними американського Університету Хопкінса, у США зареєстровано понад 50 тисяч випадків інфікування коронавірусом, померли більш як 600 людей.

Скількох людей зачепив коронавірус у США та інших країнах: дивіться графік



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