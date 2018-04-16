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Трамп лютує через першість США у кількості висланих російських дипломатів, – The Washington Post

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Трамп розгніваний тим, що США вислали найбільшу кількість російських дипломатів
Трамп розгніваний тим, що США вислали найбільшу кількість російських дипломатів / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп лютує через той факт, що зі Сполучених Штатів Америки було вислано найбільшу кількість російських дипломатів. Він звинуватив своїх помічників, що ті ввели його в оману щодо числа висланих росіян в інших країнах Європи.

Про це пише The Washington Post.

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Трамп був поінформований, щодо висилки 60 російських дипломатів і підозрюваних шпигунів зі США, коли був у своєму передмісті Мар-а-Лаго. Президент погодився на такі умови, тому що його помічники пояснили, що витіснятимуть приблизно таку ж саму кількість росіян, що їхні європейські союзники – частина узгодженого кроку покарати Москву за отруєння колишнього російського шпигуна та його дочки на британській землі.

Наступного дня після публічного оголошення про вислання дипломатів, як повідомляють чиновники, Трамп вибухнув і проклинав їх. "До його шоку та жаху Франція та Німеччина виключили лише чотирьох російських чиновників – набагато менше, ніж 60 зі США", – йдеться у джерелі.

Ми зрівняємо кількість висланих російських дипломатів. Ми не будемо на першому місті. Ми вишлемо так само,
– заявив Трамп.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Великобританія оголосила про видворення із королівства 23 російських дипломатів. На знак солідарності із Лондоном ще майже 30 країн світу видворило понад 100 співробітників російських посольств та консульств.

Теги: Новини політики Новини Росії Дональд Трамп Новини США Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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