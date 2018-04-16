Трамп лютує через першість США у кількості висланих російських дипломатів, – The Washington Post

Президент США Дональд Трамп лютує через той факт, що зі Сполучених Штатів Америки було вислано найбільшу кількість російських дипломатів. Він звинуватив своїх помічників, що ті ввели його в оману щодо числа висланих росіян в інших країнах Європи.

Про це пише The Washington Post.

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Трамп був поінформований, щодо висилки 60 російських дипломатів і підозрюваних шпигунів зі США, коли був у своєму передмісті Мар-а-Лаго. Президент погодився на такі умови, тому що його помічники пояснили, що витіснятимуть приблизно таку ж саму кількість росіян, що їхні європейські союзники – частина узгодженого кроку покарати Москву за отруєння колишнього російського шпигуна та його дочки на британській землі.

Наступного дня після публічного оголошення про вислання дипломатів, як повідомляють чиновники, Трамп вибухнув і проклинав їх. "До його шоку та жаху Франція та Німеччина виключили лише чотирьох російських чиновників – набагато менше, ніж 60 зі США", – йдеться у джерелі.

Ми зрівняємо кількість висланих російських дипломатів. Ми не будемо на першому місті. Ми вишлемо так само,

– заявив Трамп.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Великобританія оголосила про видворення із королівства 23 російських дипломатів. На знак солідарності із Лондоном ще майже 30 країн світу видворило понад 100 співробітників російських посольств та консульств.