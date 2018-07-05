Трамп мав намір організувати військове вторгнення в одну із країн світу, – ЗМІ

Минулоріч у серпні Президент США Дональд Трамп на одній із нарад у Білому домі запитав своїх провідних радників з міжнародної політики, чи можна організувати вторгнення у Венесуелу. Тоді на зустрічі обговорювалися дипломатичні санкції, які Сполучені Штати запроваджували проти автократичного уряду цієї латиноамериканської країни, яка тоді переживала політичну кризу.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела у адміністрації американського лідера, що є знайомими із ситуацією.

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Зазначається, що на тій зустрічі був присутнім тодішній радник Трампа з нацбезпеки Герберт Макмастер, який рішуче наполіг на тому, що військове вторгнення у Венесуелу може мати негативне відлуння. Крім того, за його словами, такі радикальні дії викликали б невдоволення у союзників Вашингтона в регіоні.

"Військові дії щодо Венесуели обернуться значною ескалацією порівняно з виключно дипломатичними і санкційними заходами з боку США, спрямованими на подолання політичної та економічної кризи, які охопили цю південноамериканську країну", – підкреслював Макмастер.

Щодо таких слів президент США своєю чергою пригадав схожі успішні операції в Панамі та Гренаді в 1980-х роках.

Водночас інший посадовець зауважив, що "не було жодного загрозливого плану щодо військового удару". Як підкреслив він, Трамп лише виголосив свої думки.

За інформацією AP, Трамп хотів здійснити вторгнення у Венесуелу, оскільки "підвладна кризі Венесуела загрожує національній безпеці США".

"Президент Трамп повернувся до своїх високопоставленим радників і задав питання, що збило всіх з пантелику: якщо підвладна кризі Венесуела загрожує національній безпеці США, чому Сполучені Штати не можуть просто ввести військових в цю проблемну країну?" – переконує чиновник, що був присутнім під час консультацій.

Підкреслюється, що така заява шокувала і тодішнього Держсекретаря США Рекса Тіллерсона, який також відвідав захід.

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За словами співрозмовника агенції, Трамп не відмовився від цієї ідеї, і, хоча безпосередніх розпоряджень про підготовку вторгнення не було, президент США кілька разів після наради міркував про "військове вирішення" питання Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро.

Також Трамп обговорював це питання в розмові з президентом Колумбії Хуаном Мануелем Сантосом, а у вересні 2017 року виносив цю тему на обговорення під час неофіційного вечері з представниками чотирьох латиноамериканських країн. Причім його заздалегідь попереджали, щоб він не порушував цю тему, проте президент США не прислухався до думки своїх радників.

Додамо, у Білому домі відмовилися коментувати цю тему, а у Національній раді з безпеки знову нагадали, що у Вашингтоні свого часу дійсно допускали кілька варіантів розвитку подій навколо Венесуели.

Нагадаємо, у серпні 2017 року президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон може ухвалити рішення про застосування військової сили у конфлікті навколо Венесуели. Згодом аргентинський лідер Маурісіо Макрі на спільній прес-конференції з віце-президентом США Майком Пенсом наголосив, що такі кроки є неприпустими. Президент Венесуели Ніколас Мадуро зі свого боку звернувся до Росії та Ватикану, аби ті допомогли відбити "військову загрозу" з боку Вашингтона.