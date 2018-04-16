Трамп мав три варіанти удару по Сирії, у тому числі і по російській системі ППО, – WSJ

У Білому домі розглядали три варіанти удару по Сирії у відповідь на використання режимом Башара Асада хімічної зброї проти мирного населення. Серед них був і удар по російській ППО в Сирії.

За даними The Wall Street Journal, перший сценарій передбачав удари по об'єктах виробництва хімічної зброї в Сирії. Другий описував більш широкий набір цілей, включаючи дослідний центр по хімзброї і військові командні пункти. Найбільш радикальна пропозиція передбачала удари по системі російської ППО в Сирії для підриву військового потенціалу президента країни Башара Асада.

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Видання зазначає, що під час обговорення можливих варіантів удару, міністр оборони США Джеймс Меттіс виступив проти того, щоб знищувати російські системи ППО. Відтак був прийнятий «гібридний сценарій», коли понад 100 ударів було завдано по дослідницькому центру на околиці Дамаска, а також сховищ хімзброї і командного пункту.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.