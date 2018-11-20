Трамп має намір оголосити Венесуелу країною-спонсором тероризму, – WP

Американська адміністрація готується до того, щоб оголосити Венесуелу державою-спонсором тероризму, поставивши її поряд з такими країнами, як Іран, КНДР, Судан і Сирія.

Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на джерела в уряді.

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Коли може бути оголошено про такий крок не повідомляється, як і про те, які заходи можуть наступити за цим. Зазначається, що рішення про включення Венесуели в даний список вже остаточно прийнято, проте в останні дні Держдепартамент запитував реакцію на даний потенційний крок у різних держструктур. У зовнішньополітичному відомстві не стали коментувати зазначені відомості.

Включення країни до списку спонсорів тероризму дає підставу мінфіну прийняти заходи проти тих юридичних і фізичних осіб, а також держав, які ведуть торгівлю з цією країною. Під заборону підпадають, зокрема, постачання зброї і товарів подвійного призначення та будь-які банківські операції.

Американська адміністрація вже неодноразово вводила санкції проти Венесуели. Востаннє про такі обмеження Міністерство фінансів США оголосило 25 вересня. Тоді в чорні списки потрапила дружина глави держави Ніколаса Мадуро Силия Флорес, віце-президент, міністр оборони Володимир Падріні Лопес, міністр зв'язку і інформації Хорхе Родрігес, а також виконавчий віце-президент Дельс Родрігес.