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Трамп міг звільнити Тіллерсона через те, що він попередив військовий напад на Катар, – ЗМІ

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Рекс Тіллерсон
Рекс Тіллерсон / AFP

Уряди Саудівської Аравії і Об'єднаних Арабських Еміратів робили кроки, аби вплинути на рішення щодо звільнення Рекса Тіллерсона з посади держсекретаря США.

Джерела в американській розвідці і Держдепі переконані, що причиною став зрив планів Ер-Ріяду і Абу-Дабі щодо військового вторгнення у Катар, пише The Intercept.

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Начебто саме після припинення дипломатичних відносин з Катаром Саудівська Аравія і ОАЕ почали готувати план нападу на країну, який передбачав захоплення столиці – Дохи.

Спецслужби Катару повідомили про це тодішнього держсекретаря США Рекса Тіллерсона. Крім того, інформація була підтверджена американською і британською розвідками.  

Тоді Тіллерсон став на бік Катару і переконав не розв'язувати збройний конфлікт.

Нагадаємо, 5 червня 2017 року Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати і Єгипет розірвали дипломатичні відносини з Катаром. А також призупинили будь-яке сполучення з цією країною, в тому числі авіаційне. А 13 березня 2018 року американський президент Дональд Трамп заявив, що держсекретар Рекс Тіллерсон звільнений з посади Держсекретяря США. Його місце займе директор ЦРУ Майк Помпео.

Теги: Новини політики Новини США Рекс Тіллерсон Катар ОАЕ Саудівська Аравія
Джерело: 24 Канал
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