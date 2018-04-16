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Трамп морально непридатний бути президентом, – екс-директор ФБР

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Трамп морально непридатний бути президентом, – екс-директор ФБР
Трамп морально непридатний бути президентом, – екс-директор ФБР / ukrainian.voanews.com

Дональд Трамп "морально непридатний" бути президентом Сполучених Штатів Америки – таку думку висловив колишній директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймс Комі.

Про це Комі заявив у інтерв'ю ABC, пише DW.

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Я не вірю в те, що він (Трамп. – ред.) розумово некомпетентний... Я не думаю, що він непридатний бути президентом з медичних причин. Я думаю, що він морально непридатний бути президентом,
– зазначив він.

За його словами, в проханні Трампа припинити розслідування ФБР щодо колишнтього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна точно були "деякі ознаки перешкоджання юстиції". Комі висловив переконання в тому, що дані щодо зв'язків Трампа з росіянами, зібрані колишнім британським агентом, були гідними довіри.

До того ж, Джеймс Комі висловив свої міркування щодо поведінки Трампа з жінками

Особа, яка ставиться до жінок наче вони є шматками м'яса, яка постійно бреше... та наполягає, що американський народ має в це вірити, – ця особа непридатна бути президентом Сполучених Штатів з моральних міркувань,
– вважає Комі.

Джеймса Комі було звільнено з посади глави ФБР у 2017 році. Тоді ФБР проводило розслідування можливих зв'язків між виборчим штабом Трампа та Росією. З того часу Трамп неодноразово висловлював своє невдоволення роботою Комі і називав його "найгіршим директором ФБР в історії".

Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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