Трамп може зробити великі поступки Путіну в обмін на щось зовсім незначне, – журналістка

Для глави Кремля Володимира Путіна зустріч із президентом Америки Дональдом Трампом є ключовим елементом його внутрішньополітичної стратегії, адже завдяки саміту з лідером США він зможе довести, що має право надалі управляти Росією. Натомість для Сполучених Штатів переваги цієї зустрічі не такі зрозумілі.

Про це у статті для The Washington Post пише американська письменниця і журналістка Ен Еплбаум.

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Авторка публікації уточнює, що зараз ходить безліч чуток щодо того, якого роду угода між Трампом і Путіним може обговорюватися на цій зустрічі. У деяких версіях фігурує Україна. Президент США та його радник з питань національної безпеки натякали на те, що, можливо, буде обговорюватися питання про визнання законності окупації Криму Росією. За іншою версією, описаною у Washington Post, Трамп може поступитися Сирією, кинути там американських союзників і дозволити клієнтові Росії – диктатору Башару Асаду – відновити контроль над всією територією країни, вбивши заодно багато мирних жителів.

"В обох випадках не зрозуміло, що США отримають в обмін на такі поступки. Згідно з однією з версій, Путін пообіцяє вивести зі сходу України російські війська, чию присутність там він продовжує заперечувати. Згідно з іншою версією, Путін пообіцяє якимось чином стримати Іран – країну, з якої він встановив союзницькі відносини в рамках сирійського конфлікту", – пояснює Еплбаум.

Однак всі ці угоди, як і угода, укладена після Другої світової війни в 1945 році між США, Британією та СРСР в Ялті, деякі рішення якої призвели до радянізації Східної та Центральної Європи, містять в собі один фатальний недолік: вони ґрунтуються на обіцянках російського лідера, який ще жодного разу – ні в Сирії, ні в Україні, ні де-небудь ще – не дотримав свого слова, акцентує увагу журналістка. Так, "в Україні він продовжує спонсорувати сепаратистів, які продовжують вести незаконну війну на сході країни, у Сирії він неодноразово порушував обіцянки зняти облогу, дозволити здійснити доставку гуманітарної допомоги і домогтися деескалації конфлікту, і жодного разу за це не поплатився", продовжує вона.

І в Україні, і в Сирії ситуація досить дивна: США, які теоретично досі залишаються найсильнішою державою у світі, очевидно, ведуть переговори, в рамках яких вони пропонують дуже багато в обмін на щось зовсім незначне. Єдиним поясненням готовності Америки укласти таку несиметричну угоду є сам Трамп,

– робить висновок Еплбаум.

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Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.