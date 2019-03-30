Трамп на переговорах в Ханої просив Кім Чен Ина перевезти ядерну зброю до США
Президент США в ході саміту в Ханої, який проходив у лютому, передав лідеру КНДР Кім Чен Ину документ, в якому закликав перевезти північнокорейську ядерну зброю та паливо до Сполучених Штатів.
Видання The Mainichi зазначає, що очільник Білого дому передав лідеру КНДР версію документа корейською та англійською мовами в ханойському готелі Metropol 28 лютого. Документ мав на меті показати, що ж саме Сполучені Штати мали на увазі під "остаточною та в повною денуклеаризацією Північної Кореї".
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У англійській версії документа, з якою ознайомилися журналісти, міститься заклик до повного демонтажу ядерної інфраструктури КНДР, ліквідації програм створення біологічної та хімічної зброї, а також всіх балістичних ракет, пускових установок та пов'язаних з цим об'єктів. Крім того, у документі присутні вимоги про надання Пхеньяном декларації щодо своєї ядерної програми і припинення будівництва будь-яких об'єктів ядерної інфраструктури, а також забезпечення доступу для інспекторів зі США і міжнародних фахівців.
Результати саміту вдалими назвати складно:
- Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ином не досягли жодних угод щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї на саміті в Ханої.
- КНДР хотіла, аби США повністю зняли санкції з країни в обмін на денуклеаризацію в окремих районах Північної Кореї. США на це не погодились.
- За словами Трампа, КНДР не поновить випробовування ракет та ядерної зброї.
- Держсекретар США Майк Помпео натякнув, що переговори щодо денуклеаризації КНДРпродовжаться найближчими тижнями, відтак сподіваються досягти прогресу у цьому питанні. Проте коли саме відбудуться наступні переговори і у якому форматі – не уточнив.
Вважається, що головним конфліктом стала вимога США закрити кілька десятків ядерних об'єктів КНДР, в той час як представники Пхеньяну наполягали на демонтажі лише Йонбёнского дослідного центру. Також Сполучені Штати довідалися про секретний завод зі збагачення урану під Пхеньяном.