Трамп на переговорах в Ханої просив Кім Чен Ина перевезти ядерну зброю до США

Президент США в ході саміту в Ханої, який проходив у лютому, передав лідеру КНДР Кім Чен Ину документ, в якому закликав перевезти північнокорейську ядерну зброю та паливо до Сполучених Штатів.

Видання The Mainichi зазначає, що очільник Білого дому передав лідеру КНДР версію документа корейською та англійською мовами в ханойському готелі Metropol 28 лютого. Документ мав на меті показати, що ж саме Сполучені Штати мали на увазі під "остаточною та в повною денуклеаризацією Північної Кореї".

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У англійській версії документа, з якою ознайомилися журналісти, міститься заклик до повного демонтажу ядерної інфраструктури КНДР, ліквідації програм створення біологічної та хімічної зброї, а також всіх балістичних ракет, пускових установок та пов'язаних з цим об'єктів. Крім того, у документі присутні вимоги про надання Пхеньяном декларації щодо своєї ядерної програми і припинення будівництва будь-яких об'єктів ядерної інфраструктури, а також забезпечення доступу для інспекторів зі США і міжнародних фахівців.

Результати саміту вдалими назвати складно:

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ином не досягли жодних угод щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї на саміті в Ханої. КНДР хотіла, аби США повністю зняли санкції з країни в обмін на денуклеаризацію в окремих районах Північної Кореї. США на це не погодились. За словами Трампа, КНДР не поновить випробовування ракет та ядерної зброї. Держсекретар США Майк Помпео натякнув, що переговори щодо денуклеаризації КНДР продовжаться найближчими тижнями, відтак сподіваються досягти прогресу у цьому питанні. Проте коли саме відбудуться наступні переговори і у якому форматі – не уточнив.

Вважається, що головним конфліктом стала вимога США закрити кілька десятків ядерних об'єктів КНДР, в той час як представники Пхеньяну наполягали на демонтажі лише Йонбёнского дослідного центру. Також Сполучені Штати довідалися про секретний завод зі збагачення урану під Пхеньяном.