Трамп на зустрічі з Путіним відмовився від заяв, які для нього готували у Білому домі

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в Гельсінкі відмовився від більшості заяв, які готували співробітники Білого дому.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на чиновників президентської адміністрації США і дипломатів.

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Видання зазначає, що радники підготували для Трампа понад сто сторінок матеріалів, в яких йшлося про "жорстку позицію" щодо Москви, проте американський президент відмовився від більшості паперів Білого дому.

Одне з джерел газети розповіло, що заяви Трампа мали бути протилежні. Друге джерело зазначило, що перед зустріччю Трампа і Путіна радники американського президента обговорили з ним анексію Криму і ймовірне російське втручання у вибори, однак Трамп прийняв свої рішення щодо заяв.

Очільник Білого дому також дав зрозуміти, що більше радий зустрічі з Путіним, ніж переговорам з союзниками по НАТО, які відбулися минулого тижня.

"Йому дуже сподобався саміт з Кім Чен Ином. Він думає, що може подивитися в очі цим хлопцям, полестити їм і укласти угоди", – зазначили джерела.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, глава Кремля розповів, що позиція американського лідера і США залишається незмінною: Крим був незаконно анексований Москвою. Глава Білого дому Дональд Трамп зазначив, що він підняв питання про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та не звинувачував Росію у втручанні в президентські вибори. 13 липня Міністерство юстиції СШАзвинуватило 12 офіцерів російських розвідувальних служб у втручанні в американські вибори.