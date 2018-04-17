16:34
17 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
17°C 8°C
  • середа
    16°C 11°C
  • четвер
    12°C 11°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Безжальний російський бойкот. Російський футбол отримав нове обличчя
Вєсті Кремля
23:26, 16 квітня
Вєсті.UA. Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко
Вєсті.UA
20:06, 16 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп намагається уникнути конфронтації з Путіним щодо Сирії, – блогер

50 Читать новость на русском
Трамп продовжує загравати з Путіним
Трамп продовжує загравати з Путіним / Vox

Радники Дональда Трампа із національної безпеки пропонували йому три варіанти військового удару по Сирії, однак президент США обрав найлегший із них, зокрема і для Росії, що свідчить про намагання глави Білого дому уникнути конфронтації з Володимиром Путіним.

Про це у статті для The Washington Post пише оглядач Дженіфер Рубін.

Читайте також: Розкол між президентом і його командою, – NYT про відхилення Трампом санкцій проти Росії

На думку автора публікації, спільний ракетний удар США, Франції та Британії по сирійським об'єктам, які мають стосунок до виготовлення хімічної зброї, виявився "майже безглуздим", оскільки ні система ППО, ні вертольоти і літаки режиму Басада Ащара не були знищені.

До того ж, що стосується видворення 60 російських дипломатів і санкцій США у відповідь на отруєння у Британії колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки, то ці кроки, судячи з усього, були зроблені всупереч волі Трампа, зазначає Рубін.

Дехто із соратників Трампа вважає, що останні заходи США проти Росії стали результатом тривалої кампанії тиску на президента, якого закликають більш скептично ставитися до Путіна. (...) Інші зазначають, що у глави Білого дому викликає занепокоєння його власна політика. У той час як його адміністрація нарощує тиск на найближче оточення Путіна, сам Трамп в останні тижні робить спроби загравання з російським лідером,
– акцентує увагу журналістка.

Також не варто забувати, що президент США продовжує свої спроби загальмувати розслідування щодо впливу Росії на американські вибори у США у 2016 році та звинувачує власне розвідувальне співтовариство у погіршені відносин двох країн, продовжує блогер.

Читайте також: У Білому домі розповіли, яку позицію Трампа щодо Росії варто очікувати

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї.

Наступного дня постпред США в ООН Ніккі Гейлі оголосила, що адміністрація Штатів збирається ввести 16 квітня новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її підтримкою уряду Башара Асада. Однак Дональд Трамп відтермінував введення антиросійських штрафних заходів.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Війна у Сирії Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Є кілька показників того, що санкції проти Росії не працюють
сьогодні, 15:03 Є кілька показників того, що санкції проти Росії не працюють
Дмитро Снєгирьов 801
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
сьогодні, 13:22 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
5244
Репетиція 9 травня за російським сценарієм: як працює пропаганда
сьогодні, 12:01 Репетиція 9 травня за російським сценарієм: як працює пропаганда
Володимир Шередега 1696
Коти як улюбленці Кличка: які петиції задовольнила Київрада
сьогодні, 10:01 Коти як улюбленці Кличка: які петиції задовольнила Київрада
Наталія Лебідь 804
4 причины не увольняться с работы
сьогодні, 08:40 4 причины не увольняться с работы
Все про роботу 2685
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук