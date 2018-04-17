Трамп намагається уникнути конфронтації з Путіним щодо Сирії, – блогер

Радники Дональда Трампа із національної безпеки пропонували йому три варіанти військового удару по Сирії, однак президент США обрав найлегший із них, зокрема і для Росії, що свідчить про намагання глави Білого дому уникнути конфронтації з Володимиром Путіним.

Про це у статті для The Washington Post пише оглядач Дженіфер Рубін.

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На думку автора публікації, спільний ракетний удар США, Франції та Британії по сирійським об'єктам, які мають стосунок до виготовлення хімічної зброї, виявився "майже безглуздим", оскільки ні система ППО, ні вертольоти і літаки режиму Басада Ащара не були знищені.

До того ж, що стосується видворення 60 російських дипломатів і санкцій США у відповідь на отруєння у Британії колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки, то ці кроки, судячи з усього, були зроблені всупереч волі Трампа, зазначає Рубін.

Дехто із соратників Трампа вважає, що останні заходи США проти Росії стали результатом тривалої кампанії тиску на президента, якого закликають більш скептично ставитися до Путіна. (...) Інші зазначають, що у глави Білого дому викликає занепокоєння його власна політика. У той час як його адміністрація нарощує тиск на найближче оточення Путіна, сам Трамп в останні тижні робить спроби загравання з російським лідером,

– акцентує увагу журналістка.

Також не варто забувати, що президент США продовжує свої спроби загальмувати розслідування щодо впливу Росії на американські вибори у США у 2016 році та звинувачує власне розвідувальне співтовариство у погіршені відносин двох країн, продовжує блогер.

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Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї.



Наступного дня постпред США в ООН Ніккі Гейлі оголосила, що адміністрація Штатів збирається ввести 16 квітня новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її підтримкою уряду Башара Асада. Однак Дональд Трамп відтермінував введення антиросійських штрафних заходів.