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Трамп написав листа Кім Чен Ину: відомо, про що в ньому йдеться

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Трамп і Кім Чен Ин незабаром можуть зустрітись вдруге
Трамп і Кім Чен Ин незабаром можуть зустрітись вдруге / Getty images

Президент США Дональд Трамп написав листа лідерові Північної Кореї Кім Чен Ину.

Цю інформацію підтвердив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, пише Reuters.

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У листі Трамп зазначив, що готовий провести другу зустріч з лідером Північної Кореї.

Глава Держдепу США Майк Помпео також готовий повернутись в КНДР для зустрічі з Кім Чен Ином.

Нам потрібна не риторика. Нам потрібна робота з денуклеаризації Північної Кореї,
– зазначив Болтон в інтерв'ю Fox News.

Водночас у Трампа констатують, що після першої зустрічі між лідерами США та КНДР Північна Корея не зробила необхідних кроків для денуклеаризації Корейського півострова.

Радник Трампа наголосив, що про скасування чи пом'якшення санкцій щодо КНДР поки не йдеться.

За словами Джона Болтона, президент США готовий зустрітись з лідером Північної Кореї у будь-який час.

Напередодні у КНДР заявили про "велику ймовірність" проведення другого саміту за участю Трампа та Кім Чен Ина.

Нагадаємо, 12 червня у Сінгапурі відбулась перша зустріч між лідерами США та КНДР Дональдом Трампом і Кім Чен Ином.

Теги: Новини політики Новини США КНДР Дональд Трамп Майк Помпео Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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