Трамп назвав себе найжорсткішою людиною по відношенні до Росії та пообіцяв нові санкції

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не займає більш жорстку позицію щодо Росії, ніж він і запевнив, що буде готовий ввести проти неї додаткові санкції, коли це буде необхідно. А також розповів про військову сутичку з російськими військами у Сирії, де загинуло багато росіян.

Про це Трамп заявив під час своєї прес-конференції у Флориді, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми введемо санкції, як тільки російська влада буде повною мірою цього заслуговувати", – заявив Трамп.

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Він також запевнив, що "не було нікого більш жорсткого щодо Росії, ніж президент Дональд Трамп".

В ході перерахування заходів, які доводять цю жорсткість, він заявив, що "у нас недавно, місяць тому, була серйозна сутичка в Сирії між нашими і російськими силами. І це дуже сумно. Багато тоді загинуло".

Разом з тим, Трамп в черговий раз запевнив, що буде тільки радий, якщо вдасться налагодити хороші відносини з Росією.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв.