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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп назвав себе найжорсткішою людиною по відношенні до Росії та пообіцяв нові санкції

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Трамп вважає себе жорстоким по відношенні до Росії
Трамп вважає себе жорстоким по відношенні до Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не займає більш жорстку позицію щодо Росії, ніж він і запевнив, що буде готовий ввести проти неї додаткові санкції, коли це буде необхідно. А також розповів про військову сутичку з російськими військами у Сирії, де загинуло багато росіян.

Про це Трамп заявив під час своєї прес-конференції у Флориді, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми введемо санкції, як тільки російська влада буде повною мірою цього заслуговувати", – заявив Трамп.

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Він також запевнив, що "не було нікого більш жорсткого щодо Росії, ніж президент Дональд Трамп".

В ході перерахування заходів, які доводять цю жорсткість, він заявив, що "у нас недавно, місяць тому, була серйозна сутичка в Сирії між нашими і російськими силами. І це дуже сумно. Багато тоді загинуло".

Разом з тим, Трамп в черговий раз запевнив, що буде тільки радий, якщо вдасться налагодити хороші відносини з Росією.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Санкції Новини США Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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