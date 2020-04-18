Трамп назвав Україну "країною з жахливими людьми", проте "Мрія" возитиме для США вантажі, – ЗМІ

Найбільший у світі вантажний літак українського виробництва АН-225 "Мрія" та Ан-124 "Руслан" найближчим часом здійснять щонайменше 11 рейсів, аби доставити до США медзасоби. Як пише видання BuzzFeed News, Україна робить США послугу, незважаючи на те, що Дональд Трамп назвав її "країною з жахливими людьми".

Перший рейс планується здійснити наступного тижня з Шанхая в штат Огайо. Вантаж – переважно медичні маски, захисний одяг та дезінфектори. Про це розповів заступник державного авіаконцерну "Антонов" Віталій Шость у коментарі BuzzFeed News.

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У травні 2019 року президент США Дональд Трамп назвав Україну країною з "безліччю жахливих людей", а через два місяці попросив у нового українського президента Володимира Зеленського про політичну "послугу". Майже через рік Україна дійсно робить послугу США: країна використовує свої вантажні літаки для перевезення найважливіших засобів індивідуального захисту з Азії до США,

– пише видання.

Деякі з вантажів також можуть включати апарати штучної вентиляції легенів. Шость додав, що усі вантажні літаки "Антонова" будуть задіяні в американських поставках між серединою квітня і серединою травня.

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