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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Трамп назвав винних у його ймовірному імпічменті

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Очільник Білого дому Дональд Трамп розкритикував власних виборців. Це він зробив у жартівливій формі під час зустрічі з виборцями у Монтан.

Трамп заявив, що якщо його посунуть з посади, то винними в цьому будуть його виборці, повідомляє Business Insider.

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За їхньою інформацією,під час виступу Трамп перелічив цифри, які повинні були б довести успіх його економічної політики.

Якщо подивитися на цифри у будь-якій категорії, вони чудові. Ми робимо хорошу роботу,
– сказав Трамп.

Однак, потім він заявив, що якщо демократи здобудуть перемогу на виборах через кілька тижнів і почнуть у Конгресі процес його імпічменту, то вині будуть його прихильники.

"Ми будемо перейматися цим, коли це станеться, звісно. Але якщо щось таке станеться, це буде ваша вина. Тому що ви не пішли голосувати. Це єдина можливість, щоб таке сталося", – заявив Трамп про загрозу імпічменту.

Нагадаємо, у The New York Times скандальна стаття з'явилася через день після того, як американський журналіст-розслідувач, член редколегії газети The Washington Post Боб Вудворд опублікував "інформаційну бомбу" для Трампа. Йдеться про уривки з нової книги медійника "Трамп: Страх у Білому домі", в якій стверджується, що підлеглі глави Білого дому вважають свого боса "недоумкуватим", а міністр оборони Джеймс Меттіс, за словами Вудворда, сказав, що інтелект президента США – на рівні "п'яти- або шестикласника".

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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