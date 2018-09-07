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Трамп назвав зустріч з Путіним "однією з найкращих у своєму житті"

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Трамп вважає зустріч з Путіним "однією з найкращих його зустрічей"
Трамп вважає зустріч з Путіним "однією з найкращих його зустрічей" / Yahoo

Президент США Дональд Трамп вважає, що його зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним під час липневого саміту в Гельсінкі була "однією з його найкращих зустрічей".

Про це американський лідер заявив під час виступу перед своїми прихильниками в штаті Монтана 6 вересня, передає CNN.

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За словами Трампа, під час цієї зустрічі він обговорив із президентом Росії безліч важливих питань.

Вони (демократи – "24") хотіли, щоб у мене (з Путіним – "24") був боксерський поєдинок. У нас була чудова зустріч. Ми говорили про Україну, ми говорили про Сирію. Ми говорили про захист Ізраїлю. Ми говорили про багато великих речей. Але вони сказали, що це було жахливо. А я сказав, що у нас була відмінна зустріч, 
– зазначив глава Білого дому.

До слова, на зустрічі Трампа і Путіна в липні були присутні лише перекладачі кожного із президентів, тому досі невідомо, що конкретно обговорювалося.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.

Під час зустрічі глава Білого дому зазначив, що він підняв питання про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року, однак жодних звинувачень на адресу Путіна з уст Трампа так і не пролунало.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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