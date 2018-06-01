Трамп не хоче запрошувати прем'єра Японії і президента Південної Кореї на зустріч з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп не має наміру запрошувати на зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином президента Південної Кореї Мун Чже Іна і прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, незважаючи на їх бажання приєднатися до переговорів.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином віч-на-віч. Трамп вважає, що зустріч в такому форматі допоможе краще налагодити відносини між лідерами.

Видання інформує про те, що очільник Білого дому вважає за краще тримати "на відстані" японського прем'єра і південнокорейського президента.

Співрозмовник газети додав, що Мун Чже Ін висловив готовність приїхати в Сінгапур 13 червня, якщо Дональд Трамп і Кім Чен Ин погодяться на тристоронню зустріч.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь і лідери обох країн.



Згодом, держсекретар США Майк Помпео пояснив причину такого кроку з боку Вашингтона. За його словами, Сполучені Штати та Північна Корея не змогли координувати підготовку заходу через постiйне iгнорування американських пропозицiй з боку Пхеньяна.



30 травня у Білому дому заявили, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня.