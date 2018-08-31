Трамп не виключив можливості виходу США зі Світової організації торгівлі

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що США вийдуть із СОТ, якщо організація не покращить свого ставлення до Америки.

Про це американський лідер заявив в інтерв'ю агенції Bloomberg.

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Якщо вони не покращать свою роботу, я б вийшов із СОТ,

– попередив Трамп.

Він також зазначив, що рішення про створення цієї організації "було найгіршою торговою угодою".

Вихід США зі Світової організації торгівлі потенційно матиме набагато серйозніші наслідки для світової економіки, ніж навіть торговельна війна Трампа з Китаєм, яка підриває систему, що склалася після Другої світової війни, яку США допомогли побудувати, зауважує видання.

Президент Сполучених Штатів заявив минулого місяця, що країна перебуває у невигідному становищі через те, що СОТ багато років "дуже погано" ставиться до США, і що організація повинна "змінитися", йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо про те, що США вводять 25-відсоткові мита на товари з Китаю. Дональд Трамп заявив, що таке рішення прийнято у зв'язку з незаконним, з точки зору США, присвоєнням китайськими підприємствами американської інтелектуальної власності і технологій, а також застосуванням Пекіном нечесних торгових практик.

Що таке Світова організація торгівлі? СОТ – це впливовою міжнародна структура, створена у 1995 році з метою регулювання торгово-політичних відносин між країнами. Членство у СОТ наразі є практично обов'язковою умовою для будь-якої держави, що прагне інтегруватися в світове господарство.