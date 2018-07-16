Трамп обмовився про "цікаву ідею" від Путіна щодо втручань Росії у вибори в США

Глава Білого дому Дональд Трамп зазначив, що він підняв питання про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це американський лідер заявив на прес-конференції за підсумками переговорів із Путіним у Гельсінкі.

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Як передає CNN, Трамп сказав, що у Путіна є "цікава ідея".

Президент Путін дуже сильно хоче вирішити це питання (розслідування щодо втручання Росії в американські вибори – "24") і в нього є цікава ідея,

– висловився президент США.

Водночас глава Кремля вчергове наполіг на тому, що Росія ніколи не втручалася в американські справи, включаючи президентські вибори 2016 року.

"Знову Президент Трамп згадав про проблему так званого втручання Росії в американські вибори. Мені довелося повторити те, що я говорив кілька разів, у тому числі під час наших особистих контактів (з Трампом – "24"), що російська держава ніколи не втручалася і не збирається втручатися у внутрішні американські справи, це стосується і виборчого процесу", – наголосив російський лідер.

Глава Кремля також зауважив, що Трамп згадав про обвинувальний висновок Мін'юсту США проти 12 офіцерів російських розвідувальних служб, і він розгляне питання про екстрадицію звинувачених осіб.

"Я не володію ситуацією в повній мірі. Президент Трамп озвучив це питання (обвинувачення проти 12 офіцерів ГРУ у втручанні в американські вибори – "24"). Я розгляну його", – додав Путін.

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Нагадаємо, 16 липня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після зустрічі тет-а-тет з главою Російської Федерації Володимиром Путіним у Гельсінкі заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту.