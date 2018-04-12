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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Трамп окреслив імовірні терміни удару по Сирії

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп заявив, що США зробили велику роботу щодо звільнення Сирії від "Ісламської держави". Крім того, він підкреслив, що поки не називав дату удару по Сирії, але статися це може щонайменше найближчим часом.

Відповідний допис господар Білого дому зробив на своїй сторінці у Twitter.

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За його словами, він ніколи не називав дату удару по Сирії, відтак, як підкреслює політик, це може статися "або дуже скоро, або зовсім не скоро".

"Дуже скоро, або зовсім не скоро. У будь-якому разі, США під моїм керівництвом виконали величезну роботу щодо звільнення регіону від "Ісламської держави". І де наше "Дякую, Америко"?" – зауважив Трамп.

Нагадаємо, 7 квітня у сирійському місті Дума внаслідок хімічної атаки загинули 70 людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. У Росії заявили, що Якщо США наважаться на ракетні удари, то вони будуть збиті російськими системами ПРО. Трамп ж заявив, що "ракети будуть новими і сильнішими".

Теги: Новини політики Новини США Війна у Сирії Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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