Трамп окреслив імовірні терміни удару по Сирії

Президент США Дональд Трамп заявив, що США зробили велику роботу щодо звільнення Сирії від "Ісламської держави". Крім того, він підкреслив, що поки не називав дату удару по Сирії, але статися це може щонайменше найближчим часом.

Відповідний допис господар Білого дому зробив на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також: Тереза Мей готує Британію до спільного наступу в Сирії

За його словами, він ніколи не називав дату удару по Сирії, відтак, як підкреслює політик, це може статися "або дуже скоро, або зовсім не скоро".

"Дуже скоро, або зовсім не скоро. У будь-якому разі, США під моїм керівництвом виконали величезну роботу щодо звільнення регіону від "Ісламської держави". І де наше "Дякую, Америко"?" – зауважив Трамп.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018

Нагадаємо, 7 квітня у сирійському місті Дума внаслідок хімічної атаки загинули 70 людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. У Росії заявили, що Якщо США наважаться на ракетні удари, то вони будуть збиті російськими системами ПРО. Трамп ж заявив, що "ракети будуть новими і сильнішими".