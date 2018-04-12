Трамп озвучив свої очікування від зустрічі з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що його майбутня зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином буде "чудовою".

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Просто зараз призначаються зустрічі між мною і Кім Чен Ином. Я думаю, це буде чудово. Я думаю, ми прийдемо з великою повагою і подивимося, що буде", – сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Трамп погодився провести саміт з Кім Чен Ином, і що зустріч лідерів відбудеться до травня.