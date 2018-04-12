Трамп озвучив свої очікування від зустрічі з Кім Чен Ином
Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що його майбутня зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином буде "чудовою".
Про це повідомляє "РИА Новости".
"Просто зараз призначаються зустрічі між мною і Кім Чен Ином. Я думаю, це буде чудово. Я думаю, ми прийдемо з великою повагою і подивимося, що буде", – сказав Трамп.
Раніше повідомлялося, що Трамп погодився провести саміт з Кім Чен Ином, і що зустріч лідерів відбудеться до травня.
Джерело: 24 Канал
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