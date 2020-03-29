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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Трамп передумав вводити жорсткий карантин у Нью-Йорку, попри рекордну кількість хворих

      - Читать новость на русском
      Трамп передумав вводити жорсткий карантин / Getty Images

      США можуть стати новим епіцентром коронавірусу у світі, найгірша ситуація у штаті Нью-Йорк. Попри це Дональд Трамп передумав вводити жорсткий карантин у країні.

      Карантин не потрібен, заявив Трамп у своєму твіттері.

      Важливо У Нью-Йорку пекло, від COVID-19 що 17 хвилин помирає людина: Трамп міркував про карантин регіону

      Замість введення жорсткого карантину у Нью-Йорку, який передбачав заборону в'їзду і виїзду зі штату, Трамп заговорив про рекомендації щодо подорожей.

      За рекомендацією робочої групи Білого дому з коронавірусу та після консультацій з губернатором штату Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Коннектикут, ми видамо рекомендації щодо подорожей. Карантин не потрібний,
      – написав президент США,

      Раніше Трамп говорив про можливість заборонити в'їзд і виїзд з Нью-Йорка і деяких районів Нью-Джерсі та Коннектикуту, епіцентру інфікування у США, щоб захистити інші штати.

      Зверніть увагу Темпи поширення COVID-19 у Нью-Йорку вищі, аніж в Ухані та Ломбардії

      Водночас губернатор штату Ендрю Куомо зазначив, що у штаті вже введені карантинні заходи, зокрема заборонені масові заходи. Він пояснив, якщо Нью-Йорк заблокувати – це вплине на економіку всієї країни.

      Коронавірус у США: головне

      • Станом на 29 березня у США зафіксували 123 776 випадків захворювання на коронавірус. Недуга забрала життя 2 229 людей. Одужати вдалося 3 231 людині.
      • У США занепокоєні швидкістю поширення коронавірусу. Кількість постраждалих у Нью-Йорку може бути вища, аніж в епіцентрах недуги в Італії та Китаї.
      • Зараз США перебувають на 1 місці у світі за кількістю хворих на COVID-19. Трамп пояснює це тим, що в Америці надзвичайно багато тестувань, що і дозволяє сформувати таку цифру.
      • З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою та оголосили надзвичайний стан.
      • Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус. Окрім того, у Сполучених Штатах розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Надзвичайний стан Дональд Трамп Новини Здоров'я Новини США Новини політики
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