Трамп передумав вводити жорсткий карантин у Нью-Йорку, попри рекордну кількість хворих

США можуть стати новим епіцентром коронавірусу у світі, найгірша ситуація у штаті Нью-Йорк. Попри це Дональд Трамп передумав вводити жорсткий карантин у країні.

Карантин не потрібен, заявив Трамп у своєму твіттері.

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Замість введення жорсткого карантину у Нью-Йорку, який передбачав заборону в'їзду і виїзду зі штату, Трамп заговорив про рекомендації щодо подорожей.

За рекомендацією робочої групи Білого дому з коронавірусу та після консультацій з губернатором штату Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Коннектикут, ми видамо рекомендації щодо подорожей. Карантин не потрібний,

– написав президент США,

Раніше Трамп говорив про можливість заборонити в'їзд і виїзд з Нью-Йорка і деяких районів Нью-Джерсі та Коннектикуту, епіцентру інфікування у США, щоб захистити інші штати.

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Водночас губернатор штату Ендрю Куомо зазначив, що у штаті вже введені карантинні заходи, зокрема заборонені масові заходи. Він пояснив, якщо Нью-Йорк заблокувати – це вплине на економіку всієї країни.

On the recommendation of the White House CoronaVirus Task Force, and upon consultation with the Governor’s of New York, New Jersey and Connecticut, I have asked the @CDCgov to issue a strong Travel Advisory, to be administered by the Governors, in consultation with the.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

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