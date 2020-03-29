Трамп передумав вводити жорсткий карантин у Нью-Йорку, попри рекордну кількість хворих
США можуть стати новим епіцентром коронавірусу у світі, найгірша ситуація у штаті Нью-Йорк. Попри це Дональд Трамп передумав вводити жорсткий карантин у країні.
Карантин не потрібен, заявив Трамп у своєму твіттері.
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Замість введення жорсткого карантину у Нью-Йорку, який передбачав заборону в'їзду і виїзду зі штату, Трамп заговорив про рекомендації щодо подорожей.
За рекомендацією робочої групи Білого дому з коронавірусу та після консультацій з губернатором штату Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Коннектикут, ми видамо рекомендації щодо подорожей. Карантин не потрібний,
– написав президент США,
Раніше Трамп говорив про можливість заборонити в'їзд і виїзд з Нью-Йорка і деяких районів Нью-Джерсі та Коннектикуту, епіцентру інфікування у США, щоб захистити інші штати.
Зверніть увагу Темпи поширення COVID-19 у Нью-Йорку вищі, аніж в Ухані та Ломбардії
Водночас губернатор штату Ендрю Куомо зазначив, що у штаті вже введені карантинні заходи, зокрема заборонені масові заходи. Він пояснив, якщо Нью-Йорк заблокувати – це вплине на економіку всієї країни.
Коронавірус у США: головне
- Станом на 29 березня у США зафіксували 123 776 випадків захворювання на коронавірус. Недуга забрала життя 2 229 людей. Одужати вдалося 3 231 людині.
- У США занепокоєні швидкістю поширення коронавірусу. Кількість постраждалих у Нью-Йорку може бути вища, аніж в епіцентрах недуги в Італії та Китаї.
- Зараз США перебувають на 1 місці у світі за кількістю хворих на COVID-19. Трамп пояснює це тим, що в Америці надзвичайно багато тестувань, що і дозволяє сформувати таку цифру.
- З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою та оголосили надзвичайний стан.
- Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус. Окрім того, у Сполучених Штатах розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.
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