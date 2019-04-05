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      Трамп передумав закривати кордон з Мексикою

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент Дональд Трамп відмовився від ідеї негайного закриття кордону з Мексикою як заходу, покликаного зупинити потік нелегальної міграції та наркотиків. Трамп дав владі Мексики рік на вирішення цих проблем.

      В разі, якщо Мексиці не вдасться подолати проблеми з нелегальним потоком наркотиків та мігрантів Трамп пригрозив накласти мита на імпорт мексиканських автомобілів.

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      Видання The Washington Post зазначає, що очільник Білого дому відмовився від закриття кордону після консультацій з радниками з економічних питань та законодавцями. Вони дали Трампу зрозуміти, що обидві країни стикнуться з величезними економічними ризиками. Зокрема американську економіку чекає сильний удар у разі прийняття такого кроку.

      Закриття кордону може викликати катастрофічні наслідки для економіки нашої країни. Я сподіваюся, що ми не будемо цього робити,
      – заявив один із союзників президента, республіканець Мітч Макконнел.

      Незалежні економісти вже неодноразово попереджали Трампа, що у разі закриття кордону, економіки обох країн зіткнуться з колосальними проблемами, які неминуче призведуть до хаосу. Головний економіст Moody's Analytics Марк Занді вважає, що повне закриття американо-мексиканського кордону хоча б на кілька тижнів може призвести до рецесії для обох країн.

      Наразі об'єми потоку товарів та послуг, які долають кордон щодня сягають майже 1,7 мільярда доларів. Працівники, студенти, покупці і туристи кількість яких сягає майже 500 тисяч людей щодня перетинають кордон на повністю законних підставах.

      Варто зазначити, що впродовж кількох останніх днів риторика Трампа щодо влади Мексики суттєво "помякшала". Американський лідер похвалив південного сусіда за посилення боротьби з караванами нелегальних мігрантів, які рухаються у напрямку США з Сальвадору, Гватемали і Гондурасу.

      blog_ava
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      Теги: Дональд Трамп Мексика
      Джерело: 24 Канал
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