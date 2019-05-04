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      Трамп після розмови з Путіним заговорив про прекрасні взаємини

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      Трамп заговорив про величезний потенціал для прекрасних відносин з Росією
      Трамп заговорив про величезний потенціал для прекрасних відносин з Росією / 24 канал

      Президент США Дональд Трамп за підсумками телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним заявив про величезний потенціал для прекрасних взаємин між країнами.

      При цьому лідер США знову згадав про "російську змову" та оману через "фейкові новини в медіа", пише він у своєму Twitter.

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      Російський та американський президенти поговорили телефоном 3 травня. Серед тем – Україна, Венесуела та КНДР. Зокрема, війну на Донбасі Путін знову назвав "внутрішньоукраїнським конфліктом".

      Спочатку Трамп назвав цю розмову "довгою та гарною", наголосивши, що "гарні взаємини із Росією – це добре". Згодом Трамп додав, що тепер між країнами є "величезний потенціал для хороших взаємин»

      Дуже гарна вчорашня телефонна розмова а з президентом Росії Путіним. Величезний потенціал для хороших/прекрасних відносин з Росією – попри те, що ви читали й бачили у фейкових новинах у медіа. Подивіться, як вони ввели вас в оману з "російською змовою". Світ може бути кращим і безпечнішим місцем. Чудово! 
      – написав президент США.

      Що таке "російська змова"?Підставою для підозр стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США дізналася, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Розслідування, що вели Міністерство юстиції США та спецпрокурор Роберт Мюллер, мало з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на посаду американського президента. 

      Зі свого боку, американські спецслужби з'ясували, що Росія втрутилася у президентські перегони 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа, який у підсумку й став президентом США. Росія будь-які обвинувачення відкидає.

      Через два дні міністр юстиції США Вільям БарБарр опублікував лист на чотирьох сторінках. У ньому йшлось про те, що озслідування не встановило змови виборчої кампанії Трампа з Росією. Такий висновок викликав неоднозначну реакцію з боку представників американської влади і медіа. 

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      Теги: Володимир Путін Новини політики Новини Росії Дональд Трамп Новини США Вибори у США
      Джерело: 24 канал
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