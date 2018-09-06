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Трамп після скандальних публікацій пообіцяв перемогти на виборах у 2020 році

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп заявив, що впевнений у своїй перемозі на майбутніх в 2020 році президентських виборах, на яких він планує балотуватися на другий термін.

Про це повідомила агенція "РИА "Новости".

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Ми (адміністрація, – 24 Канал) робимо відмінну роботу, рейтинги зашкалюють. І знаєте що? Ніхто навіть не наблизиться до того, щоб перемогти мене в 2020 році. А все через те, що ми робимо – ми зробили більше, ніж хтось міг собі уявити можливим менше, ніж через два роки,
– сказав Трамп на зустрічі з шерифами США.

Такі заяви президента прозвучали на тлі скандальних публікацій, які з'явилися в останні дні в США.

У середу в газеті New York Times з'явилася публікація неназваного джерела в адміністрації США, в якій розповідається про спроби чиновників протидіяти Трампу, оскільки вони не поділяють його поглядів.

Коментуючи цю статтю, Трамп назвав її "справжньою ганьбою" і знову звинуватив газету в упередженому до себе ставлення, зазначивши, що, на його думку, вони неправильно висвітлювали і його передвиборну кампанію.

"Анонімна, нічого не значуща редакція", – сказав глава держави.

Кількість критичних публікацій про Трампа і його адміністрації значно зросла в останні дні та продовжує зростати з наближенням до виборів в конгрес США, які відбудуться 6 листопада.

У разі перемоги демократи зможуть практично повністю позбавити адміністрацію США можливості проводити серйозні реформи. В даний час контроль за обома палатами конгресу зберігають однопартійці президента – республіканці.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Вибори у США Новини США
Джерело: 24 Канал
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