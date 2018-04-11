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Трамп планує чергове звільнення топ-посадовця у зв'язку з російським розслідуванням, – ЗМІ

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Трамп може звільнити заступника генерального прокурора США
Трамп може звільнити заступника генерального прокурора США / Critical Thinking

Глава Білого дому Дональд Трамп розглядає можливість звільнення заступника генерального прокурора США Рода Розенштейна, аби "встановити межі" для Роберта Мюллера і таким чином "загальмувати" розслідування щодо впливу Росії на президентські вибори в Америці у 2016 році.

Про це повідомляє CNN із посиланням на не анонімні джерела.

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Як зазначає телеканал, окрім потенційної відставки Розенштейна, президент США також може відсторонити від виконання обов'язків генпрокурора США Джеффа Сешнса.

Трамп вже давно не задоволений роботою Міністерства юстиції, яке, на його думку, не зробило достатньо, щоб захистити його від розслідування спецпрокурора. Тому бажання звільнити Розенштейна може означати переломний момент, який підштовхує американського лідера до агресивніших дій проти Мюллера.

До того ж, Трампа неабияк розгнівали обшуки, які слідчі ФБР влаштували в будинку та офісі його особистого адвоката Майкла Коена.

Глава Білого дому нещодавно заявляв, що не проти звільнити і самого спецпрокурора Роберта Мюллера, однак, на думку чиновників із його адміністрації, такий крок став би справжньою "політичною бомбою" із серйозними наслідками для Трампа.

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Нагадаємо, що у березні 2018 року Дональд Трамп звільнив держсекретаря Рекса Тіллерсона і запропонував призначити на його місце директора ЦРУ Майка Помпео. Президент пояснив, що Помпео розділяє його зовнішньополітичні погляди в куди більшій мірі, ніж Тіллерсон. Крім того, у березні про свою відставку оголосив радник Трампа з національної безпеки Герберт Макмастер, якого на посаді змінив Джон Болтон.

Із чого розпочалося розслідування щодо втручання Росії у вибори в США у 2016? Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Вибори у США Розслідування Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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