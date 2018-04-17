Трамп планує замінити американських військових у Сирії на арабських
Адміністрація Дональда Трампа планує замінити американський військовий контингент в Сирії на військовослужбовців з арабських країн.
Про це повідомляє газета Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.
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За даними джерел видання, радник з національної безпеки США Джон Болтон недавно дзвонив главі Служби розвідки Єгипту генералові Аббасу Камелія, щоб дізнатися, чи захоче Каїр посприяти в реалізації плану.
Така ініціатива була прийнята одночасно з проханням адміністрації до Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів виділити мільярди доларів на відбудову північної Сирії. Крім того, до цих країн звернулися з проханням надіслати у Сирію війська.
Джерела видання також зазначили, що "арабські з'єднання", про які йде мова, змогли б співпрацювати з сирійськими курдами.
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