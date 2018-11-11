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      Трамп посмертно нагородив Елвіса Преслі

      93 Читать новость на русском
      Елвіс Преслі
      Елвіс Преслі / variety

      Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп посмертно нагородив Елвіса Преслі медаллю Свободи.

      Про це повідомило видання Variety.

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      Музикант, який помер 41 рік тому, отримав найвищу цивільну нагороду США "за просування американської культури серед мільярдів шанувальників". Також у Білому домі відзначили, що Елвіс два роки віддав службі в армії, не дивлячись на те, що прийшла популярність.

      1 листопада стало відомо, що Елвіс Преслі зайняв друге місце в рейтингу зірок шоу-бізнесу, творчість яких після їх смерті приносить правовласникам найвищий дохід.

      Хто такий Елвіс Преслі?Виконавець, якого називають "королем рок-н-ролу", занесений в Книгу рекордів Гіннесса як артист, який випустив найбільшу кількість альбомів, які стали хітами, – 97. Сумарний тираж його пластинок перевищив мільярд примірників. Він помер 16 серпня 1977 року в віці 42 років від серцевого нападу. Багато шанувальників вважають, що смерть була інсценована. Ця тема популярна в американській масовій культурі.

      Теги: Новини США Дональд Трамп LifeStyle
      Джерело: 24 Канал
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