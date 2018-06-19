Трамп пригрозив Китаю запровадженням нових мит на товари

18 червня президент США Дональд Трамп заявив, що у разі введення Китаєм мит на американські товари, на китайську продукцію загальною вартістю в 200 мільярдів доларів буде накладено додаткові митні збори в розмірі 10 відсотків.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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"Будуть зроблені нові кроки з метою спонукати Китай відступити від недобросовісної торгової практики, відкрити свої ринки американським товарам і погодитися на більш збалансовані торговельні відносини з Америкою", – зазначив президент США Дональд Трамп 18 червня.

Найбільше Трамп обурений відмовою китайської влади захищати американську інтелектуальну власність. Реакцією Міністерства торгівлі КНР на слова Трампа стало попередження про "жорстку відповідь на надмірний тиск".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп затвердив введення мит на товари з Китаю на суму близько 50 мільярдів доларів. Таке рішення американський лідер ухвалив, незважаючи на раніше досягнуті угоди з Пекіном.