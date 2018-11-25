Дональд Трамп пригрозив закрити кордон з Мексикою, якщо це буде потрібно, для боротьби з нелегальними мігрантами.

Про це очільник Білого дому повідомив у своєму Twitter.

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Якщо з якихось причин це буде необхідно, ми закриємо наш південний кордон. Після десятиліть порушень імміграційних законів Сполучені Штати більше не зможуть миритися з цією витратною і небезпечною ситуацією!

– написав Трамп.

Він наголосив, що до країни впустять тільки тих, хто має право на отримання статусу біженця.

"Мігрантів на південному кордоні не пустять в США, поки вимоги кожного з них не задовольнить суд. Ми допустимо тільки тих, хто в'їжджає в нашу країну легально. В іншому випадку застосовуватиметься наша сувора політика "ловити й затримувати". Всі нелегали залишаться у Мексиці", – пообіцяв президент.

Заяви Трампа на тему мігрантів прозвучали на тлі ситуації на кордоні, де з боку Мексики наразі перебувають тисячі вихідців з найбідніших країн Центральної Америки – Гватемали, Гондурасу і Сальвадора.

Migrants at the Southern Border will not be allowed into the United States until their claims are individually approved in court. We only will allow those who come into our Country legally. Other than that our very strong policy is Catch and Detain. No “Releasing” into the U.S... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 листопада 2018 р.

....All will stay in Mexico. If for any reason it becomes necessary, we will CLOSE our Southern Border. There is no way that the United States will, after decades of abuse, put up with this costly and dangerous situation anymore! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 листопада 2018 р.

Нагадаємо, 9 листопада Трамп підписав указ, яким забороняє надавати притулок тим мігрантам, які потрапили на територію США незаконно. Тепер мігранти, які прибувають на територію США нелегально, не будуть отримувати автоматичного права на перебування в країні.