Трамп призупинив торгові преференції для українських товарів – документ
11:42, сьогодні 3148 Читать новость на русском
Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити безмитний режим для товарів, виготовлених в Україні.
Про це йдеться у листі, який глава Білого дому скерував до Конгресу США.
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"Після розгляду критеріїв ... про те, якою мірою призначена країна-бенефіціар забезпечує адекватну і ефективну охорону прав інтелектуальної власності, я вирішив, що доцільно призупинити безмитний режим, - йдеться у зверненні Трампа", – йдеться у листі Трампа.
Трамп призупинив торгові преференції для українських товарів
Раніше стало відомо, що США таки нададуть Україні оборонне озброєння.
Джерело: 24 Канал
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