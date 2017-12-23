Трамп призупинив торгові преференції для українських товарів – документ

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити безмитний режим для товарів, виготовлених в Україні.

Про це йдеться у листі, який глава Білого дому скерував до Конгресу США.

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"Після розгляду критеріїв ... про те, якою мірою призначена країна-бенефіціар забезпечує адекватну і ефективну охорону прав інтелектуальної власності, я вирішив, що доцільно призупинити безмитний режим, - йдеться у зверненні Трампа", – йдеться у листі Трампа.







Трамп призупинив торгові преференції для українських товарів

Раніше стало відомо, що США таки нададуть Україні оборонне озброєння.