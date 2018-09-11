Трамп продовжив надзвичайний стан у США: відомо чому

Лідер США Дональд Трамп продовжив режим надзвичайного стану в країні ще на рік. Він аргументував свої дії тим, що терористична загроза у США досі існує.

Про це інформують на сайті Білого дому.

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Оскільки терористична загроза зберігається, режим надзвичайного стану, а також повноваження влади, запроваджені для вирішення проблеми, повинні продовжувати діяти після 14 вересня 2018 року,

– йдеться у тексті заяви.

Зазначимо, що режим надзвичайного стану зберігається у США вже протягом 17 років.

Чому у США роками триває режим надзвичайного стану? Режим надзвичайного стану влада США ввела 14 вересня 2001 року. Такі дії були зумовлені трагічними подіями, що відбулися 11 вересня 2001 року. Тоді трапився один із наймасштабніших світових терактів. Два пасажирські літаки врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій впав на будівлю Пентагону, і ще один розбився в околицях міста Шанксвілл, штат Пенсільванія. В результаті жахливого нападу загинуло 2 996 осіб, більше 6 000 людей отримали поранення.



Теракт у США 11 вересня 2001 року