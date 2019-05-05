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      Трамп прокоментував випробування зброї в КНДР

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty image

      Очільник Білого дому Дональд Трамп вірить у денуклеаризацію Північної Кореї і непорушність угод з їх лідером.

      Також він вірить, що лідер КНДР Кім Чен Ин не робитиме нічого що порушило б домовленості з США.

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      "Все можливо в цьому дуже цікавому світі, проте я вірю, що Кім Чен Ин в повній мірі усвідомлює великий економічний потенціал для Північної Кореї і не буде робити нічого, щоб перешкодити або покінчити з цим", – написав Трамп.

      4 травня Північна Корея здійснила випробувальний запуск ракети малої дальності з району порту Вонсан на східному узбережжі країни. Відстань польоту ракети проходила в діапазоні від 70 до 100 кілометрів. Останній такий запуск відбувся приблизно 17 місяців тому.кндр кім чен ин навчання
      Випробування зборої в КНДР

      Керував навчаннями Кім Чен Ин, який пояснив проведення навчань необхідністю відстоювати політичний суверенітет і економічну самостійність республіки.

      Всі військовослужбовці Корейської народної армії повинні зберігати глибоко в душі залізну логіку, що лише могутня сила забезпечує і гарантує справжній мир і безпеку, і підтримувати високу ступінь боєготовності, щоб відстояти політичний суверенітет і економічну самостійність від загрози і агресії будь-яких сил, щоб захистити завоювання революції і безпеку народу,
      – цитує північнокорейського лідера ЦТАК.

      Свою першу історичну зустріч Трамп та Кім Чен Ин провели у червні 2018 року в Сінгапурі. Там вони підписали важливу угоду, яка полягає у встановленні мирних відносин, звільненні полонених та спільній роботі над ядерним роззброєнням КНДР

      27-28 лютого у В’єтнамі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та глави КНДР Кім Чен Ина. Очікувалося, що за її підсумками лідери країн підпишуть договір про ядерне роззброєння Північної Кореї. Однак переговори завершилися достроково та безрезультатно.

      3 травня Дональд Трамп поспілкувався телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Частина розмови була присвячена і Північній Кореї. Як розповіла речниця Білого дому Сара Сандрес, обоє лідерів підтвердили свою відданість зусиллям щодо ядерного роззброєння.

      "Президент США наголосив про важливість посилення тиску на Північну Корею з боку Росії, спрямованого на денуклеаризацію. Натомість Путін поінформував Трампа про основні результати зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Владивостоку 25 квітня. Водночас Путін заявив, що виконання Пхеньяном своїх зобов'язань має супроводжуватися зниженням санкційного тиску на Північну Корею", – відповіла Сандерс.

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      Теги: Новини політики Дональд Трамп КНДР Кім Чен Ин Зброя
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