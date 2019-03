Трамп проти Обами й Росія за Brexit: що таке фейкові новини та як вберегтися

Fake news – це досить нове слово, яке стало дуже популярним останнім часом. У 2017 році видавництво Оксфордського університету, яке видає відомий оксфордський словник, оголосив fake news словом року. Вони визначили його, як фальшиву сенсаційну інформацію, яку поширюють під виглядом новинного повідомлення.

Fake news і Трамп

Дональд Трамп зробив найбільше для популяризації fake news, бо це один з його улюблених висловів. Американський президент адресував свої звинувачення у фальшивих новинах не сумнівним інтернет-ресурсам чи сторінкам з соціальної мережі Twitter, а респектабельним американським медіа – CNN, The New York Times, The Washington Post.

Політична кар'єра Дональда Трампа почалася з поширення брехливої теорії про те, що Барак Обама народився в Кенії, тому не мав права балотуватися в президенти США. У 2011 році, коли був старт виборчої кампанії Обами, Трамп опублікував десятки повідомлень, які стосувалися підробленого свідоцтва місця народження Обами.



Повідомлення Трампа в Twitter про Обаму

Інститут журналістики в Майамі дослідив 700 різних заяв Трампа з часів виборчої кампанії та на посаді президента. Виявилося, що 70% з них були неправдивими, а кожна шоста була брехнею.



Статистика заяв Трампа

Fake news та Радянський союз

Тоталітарний режим 20 століття був повністю побудований на брехні. Вільної преси не існувало, тому йшлося не про fake news, а про ЗМІ, які були рупорами державної пропаганди. Відмінність в тому, що брехню не треба маскувати під справжні новини, бо керівництво партії вирішувало що буде новиною і правдою.

В демократичних країнах вільні медіа були протиотрутою для фашистської новинної кампанії та виступали проти комуністичних ідеологій. Проте сьогодні баланс змінився.

Fake news та Індія

1 липня 2018 року в Індії п'ятеро чоловік з місцевої етнічної меншини, яких підозрювали у викраденні та вбивстві дітей, були атаковані трьома тисячами людей. Місцеві мешканці були озброєні палицями, сталевою арматурою та камінням. Підозрюваних забили до смерті на очах поліції, яка вважала за краще не втручатися.

Пізніше з'ясувалося, що чутки про викрадення поширювалися через WhatsApp, який є дуже популярним в Індії, і вони були брехнею. На прикріплених до повідомлень фото були сирійські діти, які загинули від російських бомб. Протягом року в Індії відбулося понад 50 таких випадків. Всього загинуло 46 людей, а 43 отримало тяжкі поранення.

Брехлива зброя

Комітет з питань розвитку конгресу США встановив, що під час виборів, які принесли перемогу Дональду Трампу, фейкові матеріали з російських акаунтів дісталися до 126 мільйонів американців тільки на Facebook.



Фейкові матеріали з Росії в Америку

Така ж ситуація у Великій Британії, де сотні анонімних англомовних користувачів в соціальних мережах отримали щонайменше десять мільйонів доларів від Кремля для агітації за Brexit і розпалення ненависть до мусульман.



Фейкові повідомлення з Росії у Велику Британію

Ці приклади показують реальні цілі нових автократів таких як Путін. Підірвати саму довіру західних суспільств до демократичних інститутів, до співгромадян, до традиційних ЗМІ.

Поради від Facebook для виявлення фейкових новин