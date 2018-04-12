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Трамп робить фатальну помилку, – експерт про загострення в Сирії

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Трамп фатально помиляється в аналізі ситуації щодо Сирії
Трамп фатально помиляється в аналізі ситуації щодо Сирії / Democracy Now!

Глава Білого дому Дональд Трамп пригрозив Росії можливим військовим ударом по Сирії у відповідь на хімічну атаку, здійснену силами режиму Башара Асада. У такий спосіб президент США намагається перейти з оборони в наступ. Водночас він не критикує безпосередньо Путіна, пропонуючи йому подальші переговори і залишаючи собі лазівку на майбутнє.

Таку думку у коментарі для Focus висловив Штефан Майстер, керівник Центру вивчення Центральної та Східної Європи, Росії та Центральної Азії імені Роберта Боша при Німецькому товаристві зовнішньої політики.

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Аналітик вважає, що ситуація, яка склалася на фоні ескалації конфлікту між США та Росією в Сирії, небезпечніша, ніж за часів холодної війни.

Американський президент робить фатальну помилку у своєму аналізі ситуації: він думає, що Путін коли-небудь піддасться. Але це не так. Тому що глава Кремля не змириться із втратою авторитету,
– впевнений експерт.

Що стосується відповіді Росії на погрозливі заяви глави Білого дому, то Володимир Путін навряд чи здійснить прямий удар по американським військам – атаки, швидше за все, зазнають повстанці або союзники США.

"Тим не менше, конфлікт настільки напружений, що нічого не можна виключати. Вся надія на те, що обидві сторони мають досить розумних відповідальних осіб, які будуть уникати прямої конфронтації наддержав", – сподівається Майстер.

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Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.

Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". В РФ напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Війна у Сирії Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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