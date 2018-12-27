Трамп робить все для Росії, а Путін хоче привести в Україну "своїх" людей: коментарі Яковини

Про зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним, неоднозначну політику президента США, поступки Путіна в Україні та його "царство" над об'єднанням Росії та Білорусі – у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач та журналіст Іван Яковина.

"Трамп працює на Росію"

– На саміту G20, який пройшов у Аргентині, Путін та Трамп таки зустрілися на вечері для учасників саміту. Там лідери обох країн довго обговорювали якісь питання без сторонніх осіб та камер. Ця зустріч не була розголошена, але про неї повідомляла прес-секретарка Дональда Трампа – Сара Сандерс.

Я думаю, що Володимир Путін давав Трампу вказівки, які кроки робити далі. Враховуючи те, що він робить – все, що вигідно для Росії, я не сумніваюся, що президент США Дональд Трамп працює на Росію,

– сказав Яковина.

"Путіна поставлять "царем" над об'єднанням Росії та Білорусі"

– Володимир Путін буде намагатися привести до влади в Україні якщо не "свого" президента, то "свій" парламент. І напрям розвитку стосунків України з Росією спрогнозувати важко, адже вони залежатимуть не лише від позиції обраного у 2019 році президента, але й – оновленого парламенту.

– Наразі в Росії ж починаються процеси зміни Конституції, про це говорять усе частіше. Навіть на найвищому рівні, зокрема – очільник Держдуми Володін. У 2019 почнуть готуватися до змін, а у 2020 – змінять. Скоріш за все, введуть пост "керівника державної ради", який і займе Путін.

– Значну роль у цих процесах може відіграти Білорусь, яку зараз намагаються інкорпорувати у єдину державу з Росією. У такому випадку Олександру Лукашенку залишать посаду президента Білорусі, Дмитра Медведєва вкотре зроблять президентом Росії. А от Путіна посадять ніби "царем" над цим новоутворенням.

Неоднозначна політика Дональда Трампа

– Я припускаю, що у 2019 році відбудеться імпічмент, Трампа відсторонять від влади. Коаліція, яка привела президента США до влади починає ламатися, а її учасники все більше виступають проти чинного президента.

Хто ці люди? По-перше, це багаті донори, великі бізнесмени, багаті корпорації, які незадоволені тим, що відбувається в економіці США зараз. Дональд Трамп виконав свою місію, він знизив податки у минулому 2017 році. Проте зараз, як бачимо, при ньому почався просто страшний обвал на біржах. Це дуже погано. Ймовірніше за все, це виллється у гігантську економічну кризу,

– наголосив Яковина.

"Путін може піти на поступки Україні"

– До виборів президента України у 2019 році не буде ніяких звільнень, амністій та обмінів з боку Росії та Володимира Путіна. А після виборів можуть бути різні варіанти. Якщо вибори знову виграє Порошенко, тоді все буде залежати від ситуації в Росії. Зараз там економічна ситуація погіршується. У них навіть заборонили вішати табло з курсами валют на вулиці, щоб не лякати людей.

– Путін добився Brexit у Великобританії, в США – президентство Трампа. Можливо, якась гібридна інформаційна операція триває в Україні. Він буде всіма силами намагатися привести до влади, якщо не свого президента, то хоча б парламент. Зараз для Путіна немає сенсу йти на поступки й чимось жертвувати. Коли буде підконтрольна йому людина, тоді він зможе "подарувати" Сенцова.