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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Трамп розглядає 8 об'єктів для можливого удару по Сирії, – ЗМІ

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США почали розглядати варіанти удару по Сирії
США почали розглядати варіанти удару по Сирії / Getty Images

США розглядає 8 об'єктів у Сирії в якості можливих цілей для ракетних ударів. Серед найбільш ймовірних – два сирійських аеродроми.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

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Також цілями можуть стати дослідний центр і фабрика, де можливо виготовляли хімічну зброю.

До удару готується і Велика Британія. До сирійського узбережжя вже вирушив Королівський флот. Прем'єр-міністерка королівства Тереза Мей дала розпорядження кораблям стати на відстані ракетного удару. До США та Британії приєднається і Франція. Президент країни Емануель Макрон заявив, що готовий завдати повітряного удару у разі, якщо вину Башара Асада доведуть. Члени анти-асадівської коаліції призначали черговий раунд переговорів, аби узгодити тактику і стратегію боротьби.

Тим часом, війська Асада заховали штаб та літаки на аеродромі, який контролює Росія, сподіваючись, що Вашингтон росіян не атакуваватиме.

Сам же Дональд Трамп й досі не ухвалив остаточного рішення щодо покарання винних у хімічній атаці в Сирії. Для цього потрібні консультації з лідерами Франції та Великобританії, повідомили у Білому Домі.

Ми продовжуємо аналіз розвідувальної інформації та консультації з нашими партнерами та союзниками. Сьогодні ввечері Дональд Трамп буде розмовляти з президентом Макроном й прем'єр-міністеркою Мей,
– зазначила речниця Білого Дому Сара Сандерс.

Відео коментаря Сари Сандерс

Теги: Новини політики Війна у Сирії Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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