Трамп розповів, коли планує зустрітись з Путіним

Президент США Дональд Трамп допустив, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним може відбутися в липні.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Інформацій не агентство припускає, що президенти можуть зустрітися до саміту НАТО в Брюсселі. Він пройде 11 і 12 липня. Другий можливий варіант зустрічі - після візиту Трампа до Великобританії. Поїздка запланована на 13 липня.

21 червня у Білому домі підтвердили, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон збирається відвідати Москву наступного тижня. Там він обговорить майбутню зустріч очільника Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Дональд Трамп під час останньої телефонної розмови обговорювали проведення двосторонньої зустрічі. Вона може відбутися у Відні. Це вже буде третя зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. До цього президенти США та Росії зустрічалися минулоріч в липні в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20 і в листопаді у В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.