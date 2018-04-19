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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп розповів, у якому випадку може піти із зустрічі з Кім Чен Ином

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / ukrainian.voanews.com

У Білому домі триває підготовка до історичної зустрічі президента США Дональда Трампа із Кім Чен Ином. Трамп висловив сподівання на плідну зустріч з Кім Чен Ином, проте попередив, що піде з зустрічі, якщо вона здасться йому не результативною.

Про це повідомляє Reuters.

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"Я сподіваюся на успішну зустріч", – розповів про очікування від зустрічі Трамп.

"Якщо мені здасться, що ця зустріч не буде корисною, підготовка до неї зупиниться. Якщо під час зустрічі мені здасться, що вона не приносить результатів, я піду з неї" – заявив він.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина може відбутися у якійсь з європейських країн. Перевага надається Швеції або Швейцарії.

Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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