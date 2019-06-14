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      Трамп розповів, як розважався з Єлизаветою ІІ

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      Дональд і Меланія Трамп з Єлизаветою ІІ
      Дональд і Меланія Трамп з Єлизаветою ІІ / Getty image

      Королева Великобританії Єлизевета ІІ добре повеселилася під час візиту президента США Дональда Трампа до Лондона.

      Про це сказав сам очільник Білого дому, зазначивши, що її Величність давно так не веселилася.

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      "У мене такі чудові відносини, і ми сміялися та веселилися. І її люди сказали, що вона так не розважалась 25 років. Тоді мене розкритикували за це, тому що у нас було забагато веселощів", – розповів Трамп, повідомляє CNN.

      В іншому інтерв’ю Fox News, незадовго після візиту до Лондона, Трамп назвав королеву "неймовірною леді".

      "Я відчуваю, що знаю її так добре, і вона, звичайно, добре знає мене зараз, але у нас також дуже хороші відносини і зі Сполученим Королівством", – очільник Білого дому.

      Дональд Трамп з дружиною Меланією перебували у Лондоні з 3 по 5 червня. У той час на вулицях Лондона не вщухали протести проти американського лідера. Люди вииходили з банерами і закликали американців "скинути Трампа". Для того, щоб їх було помітно, протестувальники надули величезну фігуру Дональда Трампа й підняли її в небо над Парламентською площею в Лондоні.

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      Теги: Новини США Дональд Трамп Єлизавета II Великобританія Новини LifeStyle Королівська сім'я
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