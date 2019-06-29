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      Трамп закликав Кім Чен Ина зустрітися на вихідних, щоб "потиснути руки та привітатися"

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      Дональд Трамп та Кім Чен Ин
      Дональд Трамп та Кім Чен Ин / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп заявив, що після низки зустрічей на полях саміту "Великої двадцятки" в японській Осаці він попрямує в Південну Корею. Там очільник Білого дому зустрінеться з президентом Південної Кореї, а після цього має намір побачити Кім Чен Ина, якщо той погодиться приєднатися до нього.

      Трамп прибуде в Сеул 29 червня та проведе переговори з президентом Південної Кореї у неділю, перш ніж повернутися до Вашингтона, повідомляє CNN. Американський президент також заявив, що він готовий зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у ці вихідні, якщо той забажає "потиснути йому руку та привітатися" під час відвідин демілітаризованої зони, що розділяє Південну Корею та КНДР.

      Зверніть увагу! Путіна та Трампа таки зустрілися на полях G20: про що говорили лідери – фото, відео

      Варто зазначити, що в кінці травня офіційний представник МЗС Північної Кореї заявив, що країна не буде продовжувати переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо ядерного роззброєння, поки Вашингтон не запропонує новий метод оцінки ситуації. Він зазначив, що КНДР здійснила важливі заходи, включно з відмовою від ядерних випробувань, проте США не відреагували на ці жести доброї волі таким же чином.

      Разом з тим нещодавно лідери обох країн обмінялися особистими листами. Спершу Трамп отримав "дуже теплого" листа, як він зазначив, з пропозицією зустрітися, від Кім Чен Ина. Після чого помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що США готові до саміту з лідером КНДР "в будь-який час".

      Згодом і Північнокорейський лідер Кім Чен Ин отримав особистого листа від Трампа. Він висловив вдячність президенту Сполучених Штатів за сміливість і додав, що обміркує послання американського лідера. Водночас Кім Чен Ин відзначив, що "оцінив можливості президента Трампа до політичної розсудливості та його надзвичайну мужність" і додав, що серйозно подумає над цікавим змістом послання.

      Коли востаннє зустрічалися Трамп та Кім Чен Ин?

      Остання зустріч Трампа і Кім Чен Ина, яка була другою в історії лідерів, відбулася у лютому 2019 року. Однак переговори, що стосуються ядерного роззброєння Північної Кореї, завершилися раніше запланованого часу і не увінчалися успіхом. Лідери також не зробили спільної заяви.

      Основний предмет переговорів між США і Північною Кореєю – ядерна і ракетна програма Пхеньяна. Трамп і Кім Чен Ин вперше зустрілися в Сінгапурі в червні минулого року – ці переговори також стали першими в історії між лідерами двох країн.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Кім Чен Ин Дональд Трамп Новини США КНДР Південна Корея
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