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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Трамп, що ти накоїв, – Фанатки Путіна звинуватили США у пандемії коронавірусу: відео

      - Читать новость на русском
      Прихильниці Путіна спалили фото коронавірусу у Росії / Скріншот з відео

      Пенсіонерки з пропагандистською організації "Загони Путіна" вважають, що новий китайський коронавірус COVID-19 – це вигадка президента США Дональда Трампа.

      Пенсіонерки у традиційному для себе стилі опублікували відповідний відеоролик на вулиці. Вони показували роздруковані ілюстративні фото коронавірусу COVID-19.

      Актуально: В Росії зафіксували ще 52 випадки зараження коронавірусом

      Так, Трамп, ти сьогодні виграв! Так всі країни закрилися один від одного. Що ти накоїв у всьому світі? Ніякого коронавірусу немає! Це Трампу треба було підняти свій рейтинг,
      – сказала одна із бабусь.

      Далі росіянки спалили свої аркуші і заявили, що вірусу в Росії немає.

      Зверніть увагу! Всього в Росії є 199 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом. Крім того, 19 березня стало відомо, що в Москві померла перша пацієнтка від ускладнень через Covid-19.

      Дивіться відео як "Загони Путіна" борються з коронавірусом:

       

      Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа
      19 березня
      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус Covid-19 Меми Новини Росії Курйозні новини
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