Трамп штовхає Меркель до співпраці з Путіним: експерти про мотиви зустрічі лідерів ФРН та РФ

18 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним в урядовій резиденції в палаці Мезеберг під Берліном. Прес-секретар Меркель Штеффен Зайберт повідомив, що у фокусі переговорів буде ситуація в Сирії, війна на сході України та будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Однак західну пресу цікавлять справжні мотиви перемовин між двома лідерами, надто після скандального звинувачення президента США Дональда Трампа у "цілковитій залежності Німеччини від Росії в енергетичному плані".

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"Тісніша співпраця"

Так, деякі аналітики побоюються, що за рамками конкретних пунктів зустрічі Путіна і Меркель може стояти спроба зміцнити партнерські зв'язки між двома країнами, пише The New York Times.

"Я б розглядав цю зустріч в ширшому, глобальному контексті. Я не бачу тут сигналу про потепління відносин між Берліном і Москвою, але у них є точки дотику інтересів, де вони все більше хочуть співпрацювати", – зазначив директор програм із вивчення Центральної та Східної Європи, Росії та Центральної Азії в Німецькому товаристві зовнішньої політики Штефан Майстер.

Приводом до більш тісної співпраці між двома країнами служить тарифна і санкційна політика самого глави Білого дому, зауважує видання і пояснює, що американські мита на алюміній та сталь завдали удару і по Росії, і по Німеччині, окрім того, обидві країни побоюються ланцюгової реакції через недавні економічні заходи Трампа проти Туреччини.

Я не бачу змін у відносинах між Москвою та Берліном. Але щодо деяких конкретних питань вони співпрацюють тісніше, переважно у відповідь на американську зовнішню політику, яку ми спостерігаємо з боку Вашингтона,

– прокоментував для газети виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Хармс.

Меркель, не вводь санкції!

На його думку, ще однією причиною бажання Кремля до налагодження діалогу з ФРН є нові санкції Америки проти Росії, які будуть введені 22 серпня у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії.

З цим твердженням погоджується й журналіст Tagesspiegel Франк Герольд. За його переконаннями, російський лідер хоче, аби Німеччина не наслідувала приклад американців щодо санкцій.

"У цій ситуації Путін хотів би почути від Меркель запевнення в тому, що Німеччина не піде шляхом посилення санкцій слідом за США", – впевнений автор статті.

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А що із "Північним потоком-2"?

Також важливим питанням під час зустрічі Путіна і Меркель буде будівництво другої гілки газопроводу "Північний потік" в обхід України, який уже викликав шквал критики з боку європейських партнерів ФРН та Сполучених Штатів.

Newsweek нагадує, що деякі країни ЄС є затятими противниками проекту і заявляють, що через нього скоротяться мита за транзит, які Росія виплачує Києву. Натомість Меркель продовжує стверджувати, що проект економічно виправданий, а деякі експерти вважають, що загроза для української економіки перебільшена.

Меркель захоче, щоб Росія взяла на себе зобов'язання підтримувати значний транзит газу через Україну після того, як "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію. Путіну легко на це піти, тому що це дійсно потрібно через необхідність задовольняти дедалі більший попит на газ в Європі в звичайний час, а особливо в періоди пікового попиту. Ще в 2015 році Путін доручив "Газпрому" підготуватися до продовження транзиту через Україну після завершення будівництва "Північного потоку-2",

– висловилася аналітик у сфері енергетики Джорджтаунського університету Бренда Шаффер.

Домігшись того, щоб Україна продовжувала збирати транзитні мита, Меркель може дещо пом'якшити критику щодо Росії, припускає американське видання.

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