20:00
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 21°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, 13 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп штовхає Меркель до співпраці з Путіним: експерти про мотиви зустрічі лідерів ФРН та РФ

130 Читать новость на русском
Головні причини зустрічі Меркель і Путіна
Головні причини зустрічі Меркель і Путіна / Фото з відкритих джерел

18 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним в урядовій резиденції в палаці Мезеберг під Берліном. Прес-секретар Меркель Штеффен Зайберт повідомив, що у фокусі переговорів буде ситуація в Сирії, війна на сході України та будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Однак західну пресу цікавлять справжні мотиви перемовин між двома лідерами, надто після скандального звинувачення президента США Дональда Трампа у "цілковитій залежності Німеччини від Росії в енергетичному плані".

Читайте також: У Путіна підтвердили його плани на візит до Меркель

"Тісніша співпраця"

Так, деякі аналітики побоюються, що за рамками конкретних пунктів зустрічі Путіна і Меркель може стояти спроба зміцнити партнерські зв'язки між двома країнами, пише The New York Times.

"Я б розглядав цю зустріч в ширшому, глобальному контексті. Я не бачу тут сигналу про потепління відносин між Берліном і Москвою, але у них є точки дотику інтересів, де вони все більше хочуть співпрацювати", – зазначив директор програм із вивчення Центральної та Східної Європи, Росії та Центральної Азії в Німецькому товаристві зовнішньої політики Штефан Майстер.

Приводом до більш тісної співпраці між двома країнами служить тарифна і санкційна політика самого глави Білого дому, зауважує видання і пояснює, що американські мита на алюміній та сталь завдали удару і по Росії, і по Німеччині, окрім того, обидві країни побоюються ланцюгової реакції через недавні економічні заходи Трампа проти Туреччини.

Я не бачу змін у відносинах між Москвою та Берліном. Але щодо деяких конкретних питань вони співпрацюють тісніше, переважно у відповідь на американську зовнішню політику, яку ми спостерігаємо з боку Вашингтона,
– прокоментував для газети виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Хармс.

Меркель, не вводь санкції!

На його думку, ще однією причиною бажання Кремля до налагодження діалогу з ФРН є нові санкції Америки проти Росії, які будуть введені 22 серпня у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії.

З цим твердженням погоджується й журналіст Tagesspiegel Франк Герольд. За його переконаннями, російський лідер хоче, аби Німеччина не наслідувала приклад американців щодо санкцій.

"У цій ситуації Путін хотів би почути від Меркель запевнення в тому, що Німеччина не піде шляхом посилення санкцій слідом за США", – впевнений автор статті.

Читайте також: Хаотична політика Трампа: західні ЗМІ про "підводні камені" нових санкцій США проти Росії

А що із "Північним потоком-2"?

Також важливим питанням під час зустрічі Путіна і Меркель буде будівництво другої гілки газопроводу "Північний потік" в обхід України, який уже викликав шквал критики з боку європейських партнерів ФРН та Сполучених Штатів.

Newsweek нагадує, що деякі країни ЄС є затятими противниками проекту і заявляють, що через нього скоротяться мита за транзит, які Росія виплачує Києву. Натомість Меркель продовжує стверджувати, що проект економічно виправданий, а деякі експерти вважають, що загроза для української економіки перебільшена.

Меркель захоче, щоб Росія взяла на себе зобов'язання підтримувати значний транзит газу через Україну після того, як "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію. Путіну легко на це піти, тому що це дійсно потрібно через необхідність задовольняти дедалі більший попит на газ в Європі в звичайний час, а особливо в періоди пікового попиту. Ще в 2015 році Путін доручив "Газпрому" підготуватися до продовження транзиту через Україну після завершення будівництва "Північного потоку-2", 
– висловилася аналітик у сфері енергетики Джорджтаунського університету Бренда Шаффер.

Домігшись того, щоб Україна продовжувала збирати транзитні мита, Меркель може дещо пом'якшити критику щодо Росії, припускає американське видання.

Читайте також: Росія компрометує Трампа, щоб він відволікся від критики "Північного потоку-2"

Теги: Новини України Новини політики Новини США Володимир Путін Публікації Новини Росії Санкції Північний потік-2 Ангела Меркель Дональд Трамп мито
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Google Pixel vs iPhone7: тест-драйв камер
 6 жовтня 2016 , 18:03
Немає більше Митного союзу, — Нємцов
 25 листопада 2014 , 13:23
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук