Трамп схвалив виділення другого траншу фіндопомоги фермерам, які постраждали через мита

Президент США Дональд Трамп у понеділок доручив міністру сільського господарства Сонні Пердью почати перерахування другого траншу допомоги американським фермерам, які постраждали через введення мит, з пакету допомоги у 12 мільярдів доларів.

Про це Дональд Трамп заявив у своєму Twitter.

Читайте також: У Білому домі почали підготовку до зупинки роботи уряду, – The Washington Post

Сьогодні я виконую свою обіцянку захищати наших фермерів і скотарів від несправедливих торговельних відносин з боку інших держав. Я уповноважив міністра Пердью почати виділення другого траншу для сприяння розвитку ринку. Наша економіка сильніша, ніж будь-коли. Ми разом з нашими фермерами!

– написав Трамп.

Перерахування фермерам першого траншу у розмірі 6 мільярдів доларів почалося у вересні. Велика частина грошей була виділена виробникам кукурудзи, бавовни, молочної продукції, свинини, сої, пшениці і сорго.

Рішення про виділення допомоги фермерам, яких торкнулося введення мит, розкритикували низка американських сенаторів-республіканців. Прихильники вільної торгівлі заявили, що реалізація цієї програми зробить економіку США схожою на "радянський тип економіки".