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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Трамп схвалив виділення другого траншу фіндопомоги фермерам, які постраждали через мита

      65 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп у понеділок доручив міністру сільського господарства Сонні Пердью почати перерахування другого траншу допомоги американським фермерам, які постраждали через введення мит, з пакету допомоги у 12 мільярдів доларів.

      Про це Дональд Трамп заявив у своєму Twitter.

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      Сьогодні я виконую свою обіцянку захищати наших фермерів і скотарів від несправедливих торговельних відносин з боку інших держав. Я уповноважив міністра Пердью почати виділення другого траншу для сприяння розвитку ринку. Наша економіка сильніша, ніж будь-коли. Ми разом з нашими фермерами! 
      – написав Трамп.

      Перерахування фермерам першого траншу у розмірі 6 мільярдів доларів почалося у вересні. Велика частина грошей була виділена виробникам кукурудзи, бавовни, молочної продукції, свинини, сої, пшениці і сорго.

      Рішення про виділення допомоги фермерам, яких торкнулося введення мит, розкритикували низка американських сенаторів-республіканців. Прихильники вільної торгівлі заявили, що реалізація цієї програми зробить економіку США схожою на "радянський тип економіки".

       

      Теги: Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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